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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Рецензия на песню «Любовь стоит того» рок-исполнителя ЭЙС

editor
By editor
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эйс

ЭЙС – загадочный музыкальный проект, названный, очевидно, в честь неуловимого удара в большом теннисе и вполне соответствующий этому названию. Его образ окутан тайной, но мы предлагаем поговорить о его музыке и, в частности, последней песне, которая вышла 19 декабря.

«Любовь стоит того» – романтическая композиция с философским подтекстом, который раскрывается через призму размышлений о сложности и многогранности чувства, называемого «любовью».

В припеве ЭЙС отсылает к строчкам В. Цоя «любовь стоит того, чтобы ждать» – и это становится основным рефреном песни, задавая вектор ее восприятия. Музыкант как бы предлагает слушателю ответить на вопрос: «Стоит ли любовь всех сложностей и испытаний?» В лирике звучит жизненная мудрость, мягкая и ненавязчиво подталкивающая к личным размышлениям о роли любви в жизни каждого человека.

По форме «Любовь стоит того» – это послание, очевидно адресованное к некогда близкому и любимому человеку, но ее без труда можно воспринимать как напоминание о ценности чувств, о том, что, несмотря на её трудности страдания, именно любовь остаётся тем, ради чего стоит жить и бороться. Песня может послужить терапией для тех, кто переживает тяжелый разрыв.

Музыка в композиции создает атмосферу душевной уязвимости и одновременно силы. Мелодия начинается с лёгкого инструментального вступления, в котором звучат мягкие аккорды и раскрывается к припеву через более насыщенный звук. Если говорить о жанровой принадлежности, то здесь угадывается богатая традиция русского рока, уходящая корнями к «Крематорию» и «Агате Кристи».

Основной акцент делается на голосе исполнителя, который звучит эмоционально, но не перегружено, передавая всю силу и искренность послания. Важным элементом является баланс между инструментами и вокалом, которые гармонично дополняют друг друга.

Если вам близка тема искренних и сложных отношений, если вы цените честность и открытость в музыке, эта песня, вероятно, станет для вас важным открытием.

Иван ВЕРШИНИН

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