В Судаке разработали проекты развития культурно-творческой среды

В Академии творческих индустрий «Меганом» участники флагманской программы «Меганомика. Современный муниципалитет» — представители муниципальных образований из 37 регионов России — разработали и представили 20 проектных решений по благоустройству и преобразованию территории набережной города Судака.

Программа «Меганомика. Современный муниципалитет» проходила на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» с 15 по 21 октября, и собрала глав муниципальных образований, их заместителей, а также профильных специалистов по вопросам культуры, молодёжной политики и социально-экономическому развитию из 37 регионов России: от Санкт-Петербурга до Приморского края. Вместе участники изучали современный дизайн пространств, а также совершенствовали компетенции по формированию и реализации культурно-творческих проектов на местах.

«Культурные, образовательные, досуговые мероприятия являются важными точками притяжения на карте города как для жителей, так и для туристов и формируют впечатление о нём. Современный человек в хорошем смысле избалован качественными мероприятиями, поэтому сегодня перед управленцами стоит интересная и сложная задача — создать уникальный формат досуга, который выделялся бы среди многообразия предложений. Это возможность популяризировать свой район или город и превратить его в новое арт-пространство», — отметила директор Парка Горького и эксперт программы Елена Лупина.

Ознакомившись с историческим, экологическим, архитектурным, туристическим и коммуникативным контекстом города Судака, муниципальные служащие разработали 20 проектных решений по благоустройству и преобразованию территории набережной города. Среди идей, предложенных для реализации: детский досуговый центр, музей подводных артефактов, всероссийский оздоровительный центр для всей семьи, концертная площадка под открытым небом, дизайн набережной в виде киноленты, гастрофестиваль черноморской кухни и даже плавучий дворец бракосочетания. Экспертное жюри во главе с первым заместителем главы Администрации города Судака Кириллом Скороходовым оценивали проекты, учитывая то, насколько они соответствуют историческому контексту, экологической безопасности, культурному коду города, запросу местных жителей, а также несут ли они инновационный характер и представляются ли возможными для реализации. Лучшие по оценкам экспертов проекты будут доработаны и предложены Администрации городского округа Судак.

Консультировали участников и помогали им в разработке проектов эксперты программы, среди которых генеральный директор экосистемы дизайн-завода Flacon, управляющий креативными резиденциями Михаил Егошин; директор Парка Горького Елена Лупина; начальник отдела развития Парка Горького Екатерина Кутьева; дизайн-директор Moscow Design Lab Алексей Дружинин; архитектор, художник, идеолог и куратор творческих проектов в области дизайна городской среды, искусства и креативных индустрий Михаил Приёмышев; ведущий архитектор «Бюро Маликова» Арминэ Крыжко; основатель бюро территориального развития и брендинга «АСМЫСЛ», бренд-стратег, исследователь, урбанист, автор курса «Бренд города» Наталья Маковская; куратор новых региональных объектов экосистемы дизайн-завода Flacon Анна Ткачева; эксперт-куратор программы, исполнительный директор благотворительного проекта «Анна помогает» Дарья Липовецкая; основатель, арт-директор студии брендинга HUSKY DANCE, тренер по творческому мышлению Константин Сахно и первый заместитель главы Администрации города Судака Кирилл Скороходов.