Выбор бриллианта огранки «Маркиз»

Кольца с бриллиантами всегда были в моде, этот камень просто обожают прекрасные представительницы слабого пола, независимо от возраста. Бриллиант «Маркиз» хорошо смотрится в качестве одиночного драгоценного камня и прекрасно гармонирует среди мелких бриллиантов любых форм. Продолговатая конфигурация оправы с ограненным алмазом, внешне напоминающим лодочку, визуально удлиняет пальцы девушки. Огранка «Маркиз» от других разновидностей нанесения граней отличается лишь их количеством, которых может быть до 55. Что касается форм драгоценных камней с таким названием, то все они вытянутые и немного плоские, представляют собой некий симбиоз круглого камня и камня формы «Груша». Именно поэтому их часто используют для создания листьев или лепестков. За счет нежности и романтичности бриллиант «Маркиз» особенно эффектно смотрится в кольце, предназначенном для помолвки, причем он одинаково хорошо гармонирует как с белым, так и с красным и желтым золотом.

Сегодня камни с такой огранкой вставляют во все разновидности ювелирных украшений: перстни, сережки, браслеты, кулоны и т. д. Благодаря своей вытянутой форме такой бриллиант кажется крупнее ограненных алмазов такого же веса, а за счет точного расположения симметричных граней он отличается отличным блеском и эффектной игрой света. Такой вид огранки, как правило, используется для ювелирных украшений, выполненных в классическом или ретро-стиле. Ювелиры разработали несколько способов представления бриллиантов огранки «Маркиз» в кольцах.

Фото из каталога: https://pierrejewellery.ru/katalog/all-engagement/pomolvochnye-kolca-s-markiz

Закрепка для маркизов

Грани, которые образуют суженые края кристалла, нуждаются в бережной фиксации. Так как есть вероятность того, что уголки во время неосторожного движения могут отколоться, мастера для усиления закрепки используют специальные клапаны, имеющие V-образную форму. В результате чего ювелирные украшения длительное время не нуждаются в ремонте.

Критерии выбора такого драгоценного камня

Характерной особенностью бриллианта «Маркиз» является не только вытянутая форма, но и большая площадь поверхности. Овальная конфигурация камня создает эффект галстука-бабочки. Алмазы, ограненные в таком стиле, демонстрируют нетрадиционный стиль, поэтому они подходят для любых оправ. Особенно популярны оправы с шестью зубцами, надежно удерживающие камень на месте, не позволяя ему выпасть. Выбор кольца с бриллиантом «Маркиз» не слишком сложный. Специалисты рекомендуют оправу изделия из желтого золота. Считается, что слишком яркий контраст снижает привлекательность самого камня, но это уже дело вкуса.

Бриллианты такой формы создают из удлиненных алмазов, что позволяет сохранить размер и вес минерала. После его огранки получается элегантное ювелирное украшение. Благодаря оптической иллюзии визуально бриллиант «Маркиз» кажется значительно крупнее своих размеров. Стоимость таких камней в оправах значительно ниже цен самых распространенных круглых бриллиантов. Все связано с потерей веса в связи с обработкой алмазов, придавая им круглые формы. Это не значит, что у бриллиантов «Маркиз» игра света не слишком яркая. Благодаря идеальному расположению симметричных граней данный вид обработанного алмаза демонстрирует ослепительный блеск и превосходное отражение солнечных лучей.

Цветовые гаммы

Чем белее бриллиант, тем лучше. В цене драгоценные камни без оттенка. Самые дорогостоящие – бесцветные и белые бриллианты. Показатели цветовых гамм оценивают профессиональные ювелиры.

Чистота бриллианта

Примеси могут быть бесцветными, цветными, слишком яркими, однотонными, светлыми, темными. Они представляют собой инородные кристаллы, пузырьки, растрескивания. Вкрапления тоже делятся по категориям: значительные, точечные, рассеянные. Чем больше примесей, тем бриллиант дешевле. Приобретая ограненный алмаз с вкраплениями, покупатель может не сомневаться в его природном происхождении. В искусственно выращенных алмазах никаких примесей нет, поскольку их специально создают для производства ювелирных изделий. Мелкие искусственные алмазы используют в изготовлении буровых коронок.

Самыми редкими считаются красные, розовые, синие, зеленые, лиловые. Цветной бриллиант – результат профессиональной работы огранщика, который смог раскрыть и довести до совершенства шедевр, подаренный нам самой природой.

При выборе камня обращайте внимание на вес в каратах, чистоту, огранку и цвет, именно эти характеристики влияют на стоимость изделия. И помните, что ваша возлюбленная с радостью примет любое кольцо, подаренное с любовью, и обязательно на ваше предложение руки и сердца ответит «Да».

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