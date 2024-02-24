Выставка «Образы и судьбы» Виталия Боровика в МВК РАХ

В.Л. Боровик. На деревенском поле. Южная Корея. 2000. Бумага, акварель. 57х80. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ, профессора Виталия Львовича Боровика «Образы и судьбы», где будет показано более 100 живописных полотен и акварелей.

В каждом поколении есть определенный круг мастеров, которых время выделяет из своего окружения особым мироощущением и даром видения. Их произведения раскрывают нечто недоступное, тайну высокого искусства, многообразную гамму чувств, заставляющую погружаться в иной неведомый мир. Именно такие ощущения возникают от встречи с картинами петербургского живописца Виталия Боровика. Его становление пришлось на стык двух веков, когда в жизни происходили большие перемены. В реалистическом искусстве падала значимость большого стиля, стала торжествовать этюдность и скорость создания работ. Задача, которую поставил перед собой художник, заключается в последовательном стремлении утверждать гуманное начало. Именно в этом он видит возможность противостоять «измам», разрушающим человеческую сущность. Зрелый, опытный мастер широкого диапазона, имеющий свою индивидуальность и особенный почерк, он продолжает традиции русской и европейской классических художественных школ.

Каждая его работа раскрывает отношение к тому, что близко и дорого, и что волнует, как человека, трепетно реагирующего на происходящее. Живописец создает вселенную чувств и образов, наполняющих сюжет глубоким нравственным и эстетическим смыслом, созвучным общему пластическому решению. Он умеет вводить в бытовые сцены поэтические мотивы, делая это ненавязчиво и просто, а высокая мера художественности позволяет остро ощутить характеры персонажей. В.Л. Боровик стремится сохранить представление о роли человеческой личности и окружающей ее действительности. Интересен и его творческий опыт в жанре портрета, в котором, прежде всего, проявился интерес к передаче живой характеристики, подчас сложных и тонких чувств.

Полотна объединяет близость к натуре, полное ощущение реальной жизни, которое достигается пластически выверенным построением холста и точно подмеченным колоритом. Искренний восторг перед красотой разных состояний природы не оставляет его равнодушным и побуждает разделить это чувство со зрителем в пейзажах. Много путешествуя по миру, из каждой поездки он привозит свои впечатления, выраженные в многочисленных сериях живописных и акварельных работ, посвященных Петербургу, старинным городам России и Италии, Китая и Южной Кореи.

Картины Виталия Боровика отличаются любовью к человеку и природе, в них он изображает свое видение жизни ее глубокий смысл, воплощенный в поэтических и задушевных образах. Философичность и емкое содержание картин – важная черта его искусства. Экспозиция в залах Музейно-выставочного комплекса Академии познакомит московских зрителей с произведениями вдумчивого мастера и подведет итоги многолетней творческой деятельности.

В.Л. Боровик. Мартовский день. 2017. Холст, масло. 120х140. Собственность автора

В.Л. Боровик. Крыши Васильевского. 2020. Холст, масло. 130х120. Собственность автора

В.Л. Боровик. Зеленый луг. 2021. Холст, масло. 80х85. Собственность автора

В.Л. Боровик. Розовый оазис. 2001. Бумага, акварель. 59х79. Собственность автора

В.Л. Боровик. Портрет дочери. 1999. Холст, масло. 100х75. Собственность автора

В.Л. Боровик. Ночная прогулка. 2023. Холст, масло. 130х120. Собственность автора

Виталий Львович Боровик родился в Ленинграде 31 мая 1949 года. В 1974 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, где учился в мастерской А.А. Мыльникова. В 1977 году завершил обучение в аспирантуре Института и был принят на должность преподавателя в мастерскую Ю.М. Непринцева. Последние годы преподает в мастерской Х.М. Савкуева в должности профессора. С 1978 года – член Союза художников СССР и России. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Участник всесоюзных, республиканских и международных выставок. Его работы были представлены на более чем 150 выставках, в том числе на 10 персональных. Работы находятся в собраниях музеев России, в частных коллекциях Финляндии, Польши, Германии, Франции, Англии, Италии, Австралии, Канады, США, Южной Кореи, Китая.

Текст составлен на основе статьи Валерии Ушаковой.