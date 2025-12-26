Выставка, посвященная кинофильму «Карнавальная ночь» открылась в Москве

В преддверии Нового года, в Музее Победы представили обновленный выставочный проект «Легенды советского кино». Экспозиция воссоздает атмосферу культового советского фильма «Карнавальная ночь», ставшего настоящим символом Нового года.

В витринах представили около 40 раритетов из фондов Музея Победы, посвященных киноленте и рассказывающих о праздновании Нового года в советское время.

«Гости музея на Поклонной горе могут увидеть елочные игрушки 1940-1960-х годов — из стекла, ваты и фольги, стеклянные бусы для украшения новогодней елки, праздничные бумажные флажки и хлопушку. В витрине также показаны мужские и женские аксессуары, без которых невозможно представить подготовку к празднику — пудреницы, броши и флаконы для духов. Среди уникальных экспонатов — коробочка с румянами «Fard En Beaute», принадлежавшая заслуженной артистке РСФСР Лидии Колесниковой. Дополняет экспозицию граммофон изготовленный в послевоенный период на Ленинградском заводе «Северный пресс», и грампластинка с записью русских народных песен «Зимушка, зима», «Ласточка» в исполнении Государственного хора русской песни под управлением А.В. Свешникова», — отметили в Музее Победы.

Праздничная комедия мэтра советского кинематографа повествует, как команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года, но в их планы вмешивается директор клуба Огурцов — бюрократ, буквоед и чинуша. Коллектив понимает, что вместо праздника гостям клуба предложат сухие доклады и классическую музыку. Тогда молодежь решает хитростью обойти недалекого начальника и организовать настоящий новогодний бал.

«Карнавальная ночь стала лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран» в 1957 году, а пасхалки на киноленту 1956 года можно найти в фильме «Покровские ворота», снятом в 1982 году»,— подчеркнули в Музее Победы.