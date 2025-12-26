Оплата публикаций

Выставка киноплакатов «Совэкспортфильма» открылась в МВК РАХ

Фото: пресс-служба РОСКИНО

В честь Международного дня кино уникальный архив РОСКИНО, правопреемника «Совэкспортфильма», впервые будет доступен для всех ценителей киноискусства. Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Выставка постеров фильмов, предназначенных для зарубежного кинопроката, а также оригинальных экспонатов кинематографа советского периода, принадлежащих «Совэкспортфильму», открылась в Галерее искусств Зураба Церетели (Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств: Москва, ул. Пречистенка, 19).

«Совэкспортфильм» – всесоюзное объединение, которое в СССР занималось экспортом и импортом фильмов. Сегодня его важную миссию по международному продвижению отечественного кинематографа выполняет РОСКИНО.

Рядом с каждым плакатом посетители смогут увидеть краткую информацию о лентах и посмотреть сами фильмы, пройдя по QR-коду. Также информационные стенды выставки понятным языком расскажут историю и предпосылки к созданию «Совэкспортфильма». Исторические справки охватят весь период существования компании – от самого основания до сегодняшних дней.

Помимо этого, на выставке представлены уникальные кинематографические экспонаты производства «Совэкспортфильма»: журналы, кинопленки, негативы и другая киноатрибутика прошлого.

