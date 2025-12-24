Барельеф с грифоном открыли в 160 метрах от Красной площади

Ранее девелопер Sminex завершил здесь строительство четырёх клубных особняков «Ильинки 3/8» с мифологическими существами на фасадах: это грифон, лев, пардус и птица Сирин. Сегодня компания подарила столице ещё один, пятый и самый крупный барельеф, расположенный на парадном входе на территорию. Двухметровый арт-объект весом в тонну вручную создала иранская художница Хамидэ Алипур, на его изготовление потребовалось больше 1 000 часов. Грифон, высеченный из камня, стал частью архитектурного ансамбля Богоявленского переулка.

Новые барельефы у Кремля — авторские копии изображений со стен Георгиевского собора XIII века в городе Юрьеве-Польском, всемирно известного памятника белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси. Такие архитектурные элементы исторически несут символико-смысловую нагрузку.

Грифон — титульный образ «Ильинки 3/8» — хранитель сокровищ и богатства. Он исполнен в двух форматах: метровый на фасаде одного из особняков и двухметровый на парадном входе на территорию. Последний обогатил коллекцию городских барельефов вокруг Кремля. Среди них изображения льва и единорога на здании Синодальной типографии на Никольской улице, грифон на фасаде палат бояр Романовых на Варварке и белокаменные скульптуры двуглавых орлов Большого Кремлёвского дворца.

«„Ильинка 3/8“ расположена всего в 160 метрах от Красной площади и включает здания Тёплых торговых рядов второй половины XIX века — объект культурного наследия, который мы бережно реставрируем. Чтобы продолжить этот богатый исторический контекст, четыре других — современных — особняка мы исполнили в стиле древних московских палат и украсили барельефами мифологических существ. Каждый — музейная ценность, отсылка к великому прошлому нашей страны и при этом живая летопись своего времени. Один из барельефов с грифоном, охраняющим покой резидентов, стал новым символом центра Москвы», — рассказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Фасады и барельефы «Ильинки 3/8» выполнены из натурального геналдонского доломита — всего было задействовано 460 тонн камня. Его добывают в одном из живописнейших мест Земли — в горах Северного Кавказа. Доломит идеально передаёт тончайшие нюансы резьбы и сохраняет чёткость деталей. Для большей синергии со старым городом Sminex подверг материал дополнительной обработке. Обжиг добавил ему шероховатости и фактурности. Пескоструйная обработка придала эффект бархата и сделала доломит светлее.

«Создание барельефов — одна из древнейших техник работы с камнем, которую должен освоить каждый скульптор. Но не всякий мастер-мужчина за это возьмётся. А из женщин — я единственная в мире. Ювелирная вырезка рисунков в „Ильинке 3/8“ осложнялась тем, что геналдонский доломит — один из лучших и самый твёрдый из материалов, с которыми я работала. Было очень волнительно и также приятно создавать барельефы, украсившие этот уникальный проект и Москву в целом», — отметила иранская художница Хамидэ Алипур.