В Музей Мирового океана вернулся натуралист

натуралист - янтарная каюта

25 декабря в Морском выставочном центре состоялось открытие Янтарной каюты – реэкспозиция известной Янтарной гостиной, где представлены уникальные произведения декоративно-прикладного искусства из янтаря, редчайшие палеонтологические и геологические образцы, которые бесконечно восхищают посетителей. А коллекция средневековых карт, выполненных лучшими европейскими картографами, рассказывает о том, где и в какое время лучше всего собирать янтарь на побережье Самбийского полуострова.

янтарная каюта - музей мирового океана

Проект «Янтарная каюта. Путешествие натуралиста» реализуется музеем с 2000-го года. Сквозной сюжет экспозиции – морское путешествие любознательного исследователя природы второй половины XIX века, который находился в поисках ответа на загадку происхождения и распространения «солнечного камня».

Мастерам по янтарю было предложено изготовить творческие стилизации в духе эпохи – предметы быта, связанные с культурой разных народов, и объекты природы, инкрустировать им морские и научные приборы, «личные вещи» и элементы обстановки каюты натуралиста, совершающего кругосветное плавание.
Путешествие за янтарем вызвало интерес ученых, петербургских и калининградских художников. Идея оказалась плодотворной и продолжает воплощаться в реальность: каждый год каюта пополняется новыми экспонатами, будто бы привезенными путешественником из его кругосветных экспедиций.

«Наша коллекция из 38 стран, наглядно демонстрирует, что солнечный камень можно найти повсюду. Куда бы ни приходил корабль натуралиста, он находил янтарь. Кроме того, в музее представлена уникальная коллекция – 28 карт с отметками «Здесь находят янтарь», которая, вероятно, является крупнейшей в стране. И даже сейчас, нашему большому другу, Федору Конюхову, находящемуся в Антарктиде, дана задача найти солнечный камень. И мы думаем, что это возможно, ведь янтарь уже находили в совершенно неожиданных точках земного шара», – отметила Светлана Сивкова, президент Музея Мирового океана и автор выставочного проекта.

янтарная каюта - музей мирового океана

Сейчас в коллекции – произведения искусства из янтаря, выполненные в мастерских ООО «Царскосельская янтарная мастерская»: панно «Роза ветров» и «Морские гады», скульптура «Святой Йодокус» (научная реконструкция), инталия «Витязь», градшток, морской фонарь, раковины морских моллюсков из янтаря и другие. Широко представлены и работы калининградских мастеров. Это удивительные бабочки Натальи Алмазовой, часть которых размещена в Лаборатории Красоты «Планеты Океан», морские узлы из янтаря Андрея Веретельника, миниатюрные модели судов Андрея Кавецкого, драккар и оригинальные изделия Александра Юрицына, произведения янтарного искусства Игоря Брасюнаса и других мастеров. Экспозиция пополнилась изделиями из самых дальних уголков мира, в гавани которых, согласно легенде, заходил корабль натуралиста-мореплавателя: янтарные обезьяны, попугаи, слон и, конечно, сачок для любимых исследователем бабочек из «солнечного камня», а также походный набор энтомолога. Все изделия выполнены не только из балтийского янтаря (сукцинита), но и японского и доминиканского, отличающегося своим природным голубым цветом. Коллекция расширяется, и, как писал исследователь в своих заметках, «мой роман не завершен… Да и странно было бы ставить точку на полпути», ведь путешествие натуралиста – продолжается.

янтарная каюта - музей мирового океана

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

