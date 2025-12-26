«Бал волшебных сказок» Radio Monte Carlo получил награду Fashion TV

«Бал волшебных сказок» Radio Monte Carlo стал лауреатом 15-й Юбилейной ежегодной зимней премии Fashion New Year Awards 2025 телеканала Fashion TV. Награду в номинации «Самое светское новогоднее мероприятие для всей семьи» вручили 25 декабря в отеле The Carlton Moscow — ее получила креативный директор «Русской Медиагруппы» Мария Атаманчук.

Признание Fashion TV стало высокой оценкой концепции «Бала волшебных сказок» — уникального светского мероприятия Radio Monte Carlo, объединившего изысканную атмосферу классического бала и теплый семейный праздник. Предновогоднее торжество прошло 21 декабря в отеле Four Seasons Hotel Moscow и собрало звездных родителей и их детей.

«Что такое Новый год? Это ожидание чуда! Для детей чудо создать гораздо проще, чем для взрослых, но «Бал волшебных сказок» Radio Monte Carlo справился с этой задачей. Это был невероятный вечер для детей от 2-х до 80-ти. Утонченный, яркий, многогранный бал уже назван самым светским мероприятием страны. А иначе и быть не может, ведь Radio Monte Carlo — это «Ваш безупречный вкус»», — рассказала креативный директор «Русской Медиагруппы» Мария Атаманчук.

Fashion New Year Awards — одна из ведущих премий Fashion TV. Она отмечает проекты, события и имена, задающие тон в мире моды и светской жизни. В этом году в ней приняли участие ключевые представители fashion-индустрии, спорта, политики и культуры: Филипп Киркоров, Ирина Винер, Андрей Малахов, Яна Рудковская, Ольга Бузова, Любовь Успенская и другие.