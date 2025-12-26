Оплата публикаций

Портреты москвичей на выставке Русского музея на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в разделе «Москва и москвичи» представлены портреты людей, сыгравших свою роль в истории столицы. Это представители разных эпох и профессий — не все они были знаменитыми, но их судьбы вызывали интерес известных живописцев.

Мимо картины «Портрет С. А. Головина в роли Фамусова» на выставке невозможно пройти: художник Василий Яковлев изобразил актера Малого театра, признанного мастера острых отрицательных персонажей, в характерной для него роли в спектакле по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума». Художник точно передает живой, рельефный образ, переходящий в карикатуру, который удалось создать на сцене талантливому драматическому актеру.

Художник Павел Корин в своем творчестве нередко обращался к жанру портрета. На выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» представлены два таких произведения: «Портрет А. Н. Толстого», советского писателя — работа художника отражает значительность этой яркой личности, а также «Портрет академика Н. Д. Зелинского». Прославленному ученому-химику, изобретателю первого угольного противогаза Николаю Зелинскому на момент написания портрета было уже 80 лет, однако при внимательном взгляде на картину чувствуется сила духа и ясность мысли этого пожилого человека. Именно передача характера считается фирменным стилем портретиста Павла Корина.

«Портрет хирурга С. С. Юдина» кисти Михаила Нестерова изображает выдающегося доктора за работой в операционной института Склифосовского. В центре внимания — лицо и руки хирурга-новатора, в них — сосредоточенность, спокойствие и твердость. Интересно, что художник остался недоволен этой работой и через два года снова вернулся к образу Юдина, написав второй вариант портрета, который сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Среди самых ярких экспонатов раздела «Москва и москвичи» — групповые портреты Василия Ефанова, которые передают кипучую научную и культурную жизнь советского народа. Однако не меньший интерес представляет написанный этим же автором «Портрет А. М. Люльки» — выдающегося конструктора, одного из основоположников теории воздушно-реактивных двигателей. Его поза статична, но в глазах блестит огонь любопытства, энтузиазма. На груди — высокие советские награды: орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени и медаль лауреата Сталинской премии.

Произведение Константина Максимова «Портрет депутата Верховного Совета РСФСР, старшего машиниста метро Е. Д. Мишиной» отсылает зрителя к интересному периоду в истории московского метрополитена, когда профессию машиниста освоили женщины. Во время Великой Отечественной войны под руководством Екатерины Мишиной был запущен поезд с локомотивной бригадой, состоящей только из женщин. Этот поезд получил название «Женский поезд имени 8 Марта» и курсировал по Сокольнической линии метро.

