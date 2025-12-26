Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииСборы якутского кино выросли почти в 2 раза и превысили 280 миллионов...

Сборы якутского кино выросли почти в 2 раза и превысили 280 миллионов рублей в 2025 году

T1
By T1
115
Глава Якутии Айсен Николаев. Послание ГосСобранию Якутии. Фото: Андрей Сорокин
Глава Якутии Айсен Николаев. Послание ГосСобранию Якутии. Фото: Андрей Сорокин

2025 год стал рекордным по кассовым сборам якутского кино — фильмы местных кинематографистов собрали 280 млн рублей. Это почти вдвое превышает показатель прошлого года. Об этом в ходе своего ежегодного послания Государственному Собранию (Ил Тумэн) заявил глава республики Айсен Николаев.

«Яркие киноленты наших кинорежиссеров и их команд собрали рекордные 280 миллионов рублей. Это почти вдвое больше достижения прошлого года в 150 миллионов рублей», — сказал он.

Глава региона сообщил, что самыми кассовыми стали фильмы «Кончится лето», «Диодорова. Против течения», «Айхал» и «Спид Стар». Кроме того, мультфильм и сериал НВК «Саха» стали обладателями всероссийской и дальневосточной кинопремий, что подтвердило конкурентоспособность якутского контента на внешних рынках.

По словам Айсена Николаева, следующим этапом развития отрасли станет создание полноценной производственной базы.

«В следующем году за счет федерального финансирования будет подготовлена проектно-сметная документация кинопавильона полного цикла в городе Якутске», — заявил Айсен Николаев. Кинопавильон должен обеспечить весь производственный цикл — от съёмок до постпродакшена — и стать опорной инфраструктурой для дальнейшего роста отрасли.

Предыдущая статья
В Москве состоялась премьера семейного блокбастера «ЧЕБУРАШКА 2»
Следующая статья
Выставка киноплакатов «Совэкспортфильма» открылась в МВК РАХ

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru