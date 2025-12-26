Сборы якутского кино выросли почти в 2 раза и превысили 280 миллионов рублей в 2025 году

2025 год стал рекордным по кассовым сборам якутского кино — фильмы местных кинематографистов собрали 280 млн рублей. Это почти вдвое превышает показатель прошлого года. Об этом в ходе своего ежегодного послания Государственному Собранию (Ил Тумэн) заявил глава республики Айсен Николаев.

«Яркие киноленты наших кинорежиссеров и их команд собрали рекордные 280 миллионов рублей. Это почти вдвое больше достижения прошлого года в 150 миллионов рублей», — сказал он.

Глава региона сообщил, что самыми кассовыми стали фильмы «Кончится лето», «Диодорова. Против течения», «Айхал» и «Спид Стар». Кроме того, мультфильм и сериал НВК «Саха» стали обладателями всероссийской и дальневосточной кинопремий, что подтвердило конкурентоспособность якутского контента на внешних рынках.

По словам Айсена Николаева, следующим этапом развития отрасли станет создание полноценной производственной базы.

«В следующем году за счет федерального финансирования будет подготовлена проектно-сметная документация кинопавильона полного цикла в городе Якутске», — заявил Айсен Николаев. Кинопавильон должен обеспечить весь производственный цикл — от съёмок до постпродакшена — и стать опорной инфраструктурой для дальнейшего роста отрасли.