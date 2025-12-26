Оплата публикаций

1000 рублей: Центробанк РФ ввёл в оборот новую усовершенствованную купюру

1000 рублей новая купюра аверс

Новая банкнота отличается современным оформлением и улучшенной системой защиты от подделок, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

1000 рублей новая купюра реверс

Купюра посвящена Нижнему Новгороду и Поволжскому федеральному округу. На лицевой стороне центральным элементом выступает Никольская башня Нижегородского кремля, а на обратной стороне можно увидеть Саратовский мост, скоростное судно «Метеор-120Р» и казанский Дворец земледелия.

Дизайн тысячерублевой банкноты выдержан в прежней цветовой гамме и преобладает бирюзовый оттенок.

На купюре расположен QR-код, который ведет на официальный сайт ЦБ РФ, где можно найти подробное описание художественного оформления и методов проверки подлинности банкноты.

Данная купюра образца 2025 года является официальным платежным средством на всей территории РФ и подлежит безусловному приему по номинальной стоимости при оплате любых товаров и услуг. Постепенно новые банкноты будут вводиться в обращение и использоваться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Фото: пресс-служба Центробанка РФ

