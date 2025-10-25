11 проектов «Русской Медиагруппы» претендуют на премию «Радиомания-2025»

Премия «Радиомания» ежегодно отмечает самые выдающиеся достижения в сфере радиовещания, включая эфирные и цифровые проекты, инновационные форматы и творческие инициативы отечественной радиоиндустрии. В шорт-лист престижной профессиональной премии вошли 11 проектов холдинга «Русской Медиагруппы».
Среди проектов, вошедших в шорт-лист премии:
«Русское Радио»
- Ведущая Юлия Калинина – в номинации «Ведущий музыкального формата»
- Утреннее шоу выходного дня «Вкрутую! По-русски» – в номинации «Утреннее шоу на музыкальной станции»
- Музыкальное оформление к 30-летию «Русского Радио» – в номинации «Оформление эфира»
- Летняя выездная студия «Русского Радио» – в номинации «Продвижение, внеэфирный проект»
- Проект «Песни Победы» – в специальной номинации, учрежденной РАР в 2025 году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Радио ХИТ FM
- Программа «Хит Woman Клуб» – в номинации «Интервью»
- Радиоигра «Успеть до шести» – в номинации «Радио-игра»
- Рубрика «Хитовая свадьба» – в номинации «Рекламная интеграция»
Radio Monte Carlo
- Проект «Маршруты России» – в номинации «Рекламная интеграция»
- Коллаборация пляж Radio Monte Carlo при отеле Pullman Сочи – в номинации «Свободная номинация»
Радио DFM
- Рубрика «Нужные люди» с Юлией Паго – в номинации «Развлекательная программа/рубрика»
Радиостанции, входящие в «Русскую Медиагруппу», не первый раз входят в число лидеров премии, что в очередной раз подтверждает стабильное качество контента, высокий профессионализм команд радиостанций и их значительный вклад в развитие отечественной радиоиндустрии.
Имена победителей «Радиомании-2025» станут известны на торжественной церемонии награждения.