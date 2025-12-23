Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUЗрители выбирают концерты артистов «эшелона ностальгии» и стендап

Зрители выбирают концерты артистов «эшелона ностальгии» и стендап

T1
By T1
43
заглушка

Холдинг ON Медиа, основываясь на данных билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud, выделил два ключевых тренда в индустрии офлайн-развлечений: стремительный рост интереса к живым выступлениям артистов 90-х и начала 2000-х, а также закрепление стендапа в статусе массового жанра. Билеты дорожают, но аудитория платит за ностальгию.

Один из ключевых актуальных трендов концертной индустрии – рост интереса аудитории к артистам «эшелона ностальгии», таким как Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Сергей Жуков.

Ряд артистов сочетают умеренное повышение стоимости билетов с заметным расширением туров. Самым показательным примером стала Татьяна Буланова: при росте средней цены на 52% количество ее концертов увеличилось в 11 раз за последние два года. У Леонида Агутина средняя цена выросла на 9%, а количество концертов увеличилось на 75%. У Надежды Кадышевой рост средней цены составил 54% при росте числа выступлений на 32%, а группа «Звери» показала рост цены на 17% при увеличении концертной активности почти в 1,5 раза (+44%).

Часть артистов делают ставку на повышение среднего чека на билеты при сохранении уровня количества выступлений. Так, у группы «Руки вверх» средняя цена билета выросла почти в 2 раза: если в 2023 году диапазон цен на билеты составлял от 1 рубля до 300 000 рублей, то в 2025 году – уже от 2500 до 550 000 рублей, при этом количество концертов осталось примерно на том же уровне. Рост стоимости билетов при стабильном графике гастролей в 2024-2025 годах демонстрируют Баста (+40%), Сергей Лазарев (+29%) и Анна Асти (+12% к цене билета).

На рынке присутствует и обратная динамика. Так, у Филиппа Киркорова средняя цена выросла на 19%, однако количество концертов сократилось на 84%.

Стендап — массовый жанр

Комедийный формат остается одним из самых устойчивых сегментов рынка офлайн-развлечений. По итогам 2025 года по всей России на стендап было продано на 14% больше билетов, чем годом ранее, а общий объём продаж в деньгах вырос на 15%, следует из статистики Ticketland и Ticketscloud.

Лидеры по количеству проданных билетов:

  • Шоу «Импровизаторы»
  • Сергей Орлов
  • Павел Воля
  • Шоу «Женский Форум»

Регионы – новый драйвер рынка

В 2025 году общее количество концертов в России выросло на 25% к уровню 2024 года. Основной рост обеспечили города-миллионники, где гастрольная активность и зрительский интерес растут опережающими темпами.

Среди лидеров года по динамике числа проведенных концертов:

  • Нижний Новгород +35%
  • Казань 31%
  • Новосибирск +30%
  • Санкт-Петербург +23%
  • Краснодар +21%
Предыдущая статья
«Пуля навылет»: тайские боевые сцены и вечный сюжет о преступлении и наказании
Следующая статья
60% авторов любовных романов – счастливые в браке женщины

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru