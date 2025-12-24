Оплата публикаций

«Они потрясли мир. Михаил Боярский. Один для всех»

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

На счету Михаила Боярского — более сотни ролей в кино и театре. Но для миллионов поклонников он до сих пор тот самый д’Артаньян. С момента выхода знаменитого фильма прошло уже почти полвека, а Михаил Сергеевич, кажется, ничуть не изменился — все те же шляпа, усы и дерзкий взгляд. Артист так вжился в образ главного мушкетера отечественного кино, что уже не хочет из него выходить. Да и надо ли?

В последнее время Боярский редко появляется на телевидении. От съёмок в кино тоже отказывается. Говорит, здоровье уже не то. А после травмы, которую артист получил в апреле этого года, ситуация усугубилась ещё больше. И всё же свой 76‑й день рождения Михаил Сергеевич встречает на сцене Театра имени Ленсовета — той самой, где он дебютировал в далёком 1972 году. Сегодня спектакли с его участием — редкая удача для зрителя, поэтому каждый выход актёра на сцену становится событием, а зал неизменно полон.

Стать актёром Михаил хотел с раннего детства. Первые восемь лет своей жизни он провёл в классической коммуналке на Гончарной улице. Семья из пяти человек ютилась в комнате площадью 16 квадратных метров. Горячей воды не было, из отопления — печка.

Несмотря на тяжёлые бытовые условия, Боярский вспоминает это время с теплотой. Историями из своего детства Михаил Сергеевич часто делился со зрителями — много лет он был ведущим документального цикла Пятого канала «Моё советское».

Родители Боярского были актёрами и часто брали мальчика с собой в театр. Юный Михаил мечтал, что однажды тоже выйдет на эту сцену. Вот только мать и отец хотели для сына другой судьбы и отправили в музыкальную школу при консерватории. К выпускным экзаменам в школе юноша окончательно понял, что пианист из него не получится, и отправился подавать документы в театральный институт. Поступил с первой попытки. А после окончания его сразу приняли в труппу Театра имени Ленсовета. Правда, поначалу ему доставались роли в массовке. Затем начинающего актера призвали в армию. Но сразу после дембеля он неожиданно получил свою первую большую роль в кино!

Он всегда стремился быть первым во всём, пользовался успехом у многих девушек. Однако уже почти полвека рядом с Михаилом Боярским — одна-единственная женщина. Будущие супруги познакомились в Театре Ленсовета и сблизились во время работы над спектаклем «Трубадур и его друзья». Боярскому дали ведущую роль и поручили самостоятельно выбрать себе принцессу. Он сразу указал на главную красавицу труппы — Ларису Луппиан.

Впрочем, актёрская карьера могла закончиться, едва начавшись. Ведь артист при подготовке к одной из самых первых своих ролей чуть не погиб! По прогнозам врачей, он должен был провести свою жизнь в инвалидной коляске, а на роль легендарного д’Артаньяна вообще хотели взять другого человека! Но сдаваться было не в правилах Михаила Сергеевича. Очень скоро он снова начал ходить, а потом — вернулся на съемочную площадку!

