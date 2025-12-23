Восходящие звёзды поделились в проекте «Голоса Родины» о современной России и творчестве

Участницы проекта «Голоса Родины» поделились впечатлениями от результатов работы над музыкальном альманахом, рассказали о значении патриотизма в жизни молодёжи и сформулировали пожелания для будущих поколений.

Инициатива «Голоса Родины» стартовала с показов 5 клипов на авторские композиции в эфире телеканала «СуперГерои» и на цифровых платформах. Свыше 4,5 миллионов зрителей узнали о талантах Таи Скомороховой – участницы шоу «Голос.Дети» (композиция «Русское сердце»); Эвелины Ветровой – победительницы конкурса «Сезонные музыкальные конкурсы. Осень» (песня «Родина Моя»); Дианы Магомедовой участницы проекта «Голоса героев» (песня «Наш Путь»); Татьяны Долгий – участницы проекта «Голоса героев» (композиция «Герои среди нас»); Настасьи Комаровой – полуфиналистки «Голос.Дети–9», победительницы проекта «Саундтрек» (песня «Свет надежды»).

Участница проекта Тая Скоморохова:

«»Голоса Родины» для меня — это проект, связанный с любовью к тем мелодиям и образам, которые с детства отзываются в сердце, и память о культуре, которую мы храним в себе. В своём номере я хотела показать, как эта глубокая связь может звучать сегодня — ярко, динамично, вдохновляюще. Огромное спасибо всем, кто откликается и поддерживает! Такая энергия даёт силы для новых творческих проектов. Желаю всем участникам верить в себя и слушать свое сердце!».

Участница проекта Эвелина Ветрова:

«В моей песне поётся о бескрайних просторах нашей необъятной Родины. Я пою о том, что Родина – это мой дом, который никакой другой не сможет заменить. Только у меня на Родине есть все те красоты, что я воспеваю. Это и является главным смыслом произведения, который мне бы хотелось донести до слушателей. Ведь для нашего поколения быть патриотом – быть преданным Родине».

Проект «Голоса Родины», ориентированный на максимальное вовлечение талантливых исполнителей, задумывался как инициатива, участие в которой смогут принять молодые таланты со всех уголков России. Именно поэтому, когда были выбраны песни Татьяны Долгий из города Нягань и Эвелины Ветровой из города Бийска Алтайского края, девушкам была организована поездка в столицу для участия в съёмках.

Участница проекта Диана Магомедова:

«Я очень рада, что мой клип в «Голосах Родины» посмотрели более 800 000 человек! Это действительно вдохновляет и показывает, что моя работа находит отклик у зрителей. Проект для меня — это возможность выразить свои чувства к Родине и поделиться ими с другими. Участие в нем дало мне шанс не только показать свою музыку, но и узнать мнения других людей о том, что значит быть патриотом».

Участница проекта Татьяна Долгий:

«Проект для меня – это новая возможность показать себя, проявить свой талант, эмоции и чувства. Родина для каждого своя, но объединяет нас одно – любовь к ней. Эту любовь очень важно хранить, приумножать, ей нужно делиться. Желаю участникам нового сезона не бояться быть собой. Именно это цепляет зрителей и слушателей. Твоя уникальность – главный секрет».

Участница проекта Настасья Комарова:

«Творчество совершенно точно способно изменить человека. Я вижу, как меняются мои друзья, которые начинают заниматься творчеством. Они становятся вовлеченнее в общее, нам всё легче находить общий язык. Новым участникам проекта желаю вдохновения и прекрасных песен, а съёмочной группе – много творчества и идей для создания клипов. Путь проект процветает».

15 ноября телеканал объявил о запуске второго сезона проекта – лучшие из клипов на авторские песни юных исполнителей будут показаны в эфире телеканала «СуперГерои». Ключевые темы – любовь к Родине, семья, любовь и дружба.

Организатор проекта, производитель и дистрибутор клипов – компания ООО «Люкс синема». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.