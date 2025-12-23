Сервис для digital-авторов Литрес Самиздат составил портрет авторов любовных романов. 85% представителей жанра — женщины, в основном в возрасте от 36 до 45 лет (31%). 60% из них состоят в браке, и 80% замужних респонденток считают свой брак счастливым. Однако 75% авторов предпочитают самостоятельно придумывать литературные сюжеты, а не черпать их из своего личного опыта.

Сервис Литрес Самиздат опросил digital-авторов и составил социальный портрет писателей любовных романов. В основном романтические истории создают женщины (75%) в возрасте от 36 до 45 лет (31%). 60% писательниц состоят в браке, из них 80% называют его счастливым. Чаще всего их мужья — специалисты в сфере инженерного дела и строительства (23%), IT (18%) и торговли (12%). Среди писателей-мужчин также большинство женаты (52%) и счастливы в супружеской жизни (92%). При этом среди авторов любовных романов больше всего тех, у кого пока нет детей (38%). У 27% респондентов двое детей, у 25% — один, а 10% писателей — многодетные родители.

Счастливая семейная жизнь, безусловно, создаёт благотворную атмосферу для творчества. Однако 75% респондентов отмечают, что их произведения — чистый художественный вымысел, не основанный на личной жизни. 55% digital-авторов всё же обращаются к собственному романтическому опыту, а 42% –– к опыту своих знакомых. Вымышлен ли сюжет или основан на реальных событиях, он должен быть реалистичным, отражать и трудности, и светлые моменты в отношениях — считают 70% опрошенных авторов. 30% остаются верны идеализированному образу любви в своих книгах. Литература, по их мнению, должна дарить человеку веру в лучшее и ориентир по жизни.

Читательские предпочтения авторов романтической литературы совпали с их творческими симпатиями. Рейтинг любимых жанров респондентов возглавили любовные романы (61%).