Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RU60% авторов любовных романов – счастливые в браке женщины

60% авторов любовных романов – счастливые в браке женщины

T1
By T1
38
романтика любовь отношения
Изображение: Творческая мастерская NESNOVA

Сервис для digital-авторов Литрес Самиздат составил портрет авторов любовных романов. 85% представителей жанра — женщины, в основном в возрасте от 36 до 45 лет (31%). 60% из них состоят в браке, и 80% замужних респонденток считают свой брак счастливым. Однако 75% авторов предпочитают самостоятельно придумывать литературные сюжеты, а не черпать их из своего личного опыта.

Сервис Литрес Самиздат опросил digital-авторов и составил социальный портрет писателей любовных романов. В основном романтические истории создают женщины (75%) в возрасте от 36 до 45 лет (31%). 60% писательниц состоят в браке, из них 80% называют его счастливым. Чаще всего их мужья — специалисты в сфере инженерного дела и строительства (23%), IT (18%) и торговли (12%). Среди писателей-мужчин также большинство женаты (52%) и счастливы в супружеской жизни (92%). При этом среди авторов любовных романов больше всего тех, у кого пока нет детей (38%). У 27% респондентов двое детей, у 25% — один, а 10% писателей — многодетные родители.

Счастливая семейная жизнь, безусловно, создаёт благотворную атмосферу для творчества. Однако 75% респондентов отмечают, что их произведения — чистый художественный вымысел, не основанный на личной жизни. 55% digital-авторов всё же обращаются к собственному романтическому опыту, а 42% –– к опыту своих знакомых. Вымышлен ли сюжет или основан на реальных событиях, он должен быть реалистичным, отражать и трудности, и светлые моменты в отношениях — считают 70% опрошенных авторов. 30% остаются верны идеализированному образу любви в своих книгах. Литература, по их мнению, должна дарить человеку веру в лучшее и ориентир по жизни.

Читательские предпочтения авторов романтической литературы совпали с их творческими симпатиями. Рейтинг любимых жанров респондентов возглавили любовные романы (61%).

Предыдущая статья
Зрители выбирают концерты артистов «эшелона ностальгии» и стендап

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru