«Пуля навылет»: тайские боевые сцены и вечный сюжет о преступлении и наказании

Захватывающий криминальный боевик «Пуля навылет» — это история история безжалостного киллера, который, чудом избежав смертельного покушения, предает свою банду в попытке обрести прощение, но в итоге сам становится мишенью.

Главную роль сыграл Джек Кеси – американский актёр и продюсер, известный по ролям в боевиках и хоррорах. В числе самых заметных проектов его портфолио – «Дэдпуд 2», «Хеллбой: Проклятие горбуна» и «Алиенист». Компанию ему составили Питер Веллер, известный зрителю по «Робокопу» и «Сынам анархии», а также Стив Бастони – звезда фильмов «Матрица: Перезагрузка» и «На последнем берегу».

Поднаторевший в жанровом кино актёрский состав собрал Вич Каосаянанда – тайский режиссёр, ставший одной из надежд южноазиатского кинематографа после выпуска картины Warner Brothers «Баллистика: Экс против Сивер» с Антонио Бандеросом и Люси Лью в главных ролях.

Авторы сценария – Питер М. Ленков, ранее разрабатывавший такие многосерийные проекты, как «Частный детектив Магнум» и «Гавайи 5.0», и Кен Соларш, его практически постоянный соавтор.