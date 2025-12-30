Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка «Отец Героя» открылась в Музее героизма на ВДНХ

Выставка «Отец Героя» открылась в Музее героизма на ВДНХ

T1
By T1
105
музей героизма
Фото: пресс-служба ВДНХ

В Музее героизма (павильон №59) на ВДНХ состоялось открытие выставки «Отец Героя» — проекта, посвященного подвигу воинов, павших за Родину в ходе специальной военной операции, и их отцам, воспитавшим защитников Отечества. 

На выставке представлены фотопортреты отцов, чьи сыновья, военнослужащие из Московской области, погибли на поле боя и стали образцом беспримерного мужества и доблести. Подвиги павших бойцов помогают возрождать традиции истинного патриотизма и героизма в нашей стране. На портретах отцы держат в руках фотографии сыновей и те дорогие сердцу вещи, что связывают их с детьми: награды, дипломы, памятные предметы. Многие из сыновей — последователи своих отцов, ветеранов боевых действий, военнослужащих в запасе.

Фотопроект «Отец Героя» представляет собой дань памяти воинам, павшим в ходе специальной военной операции, и помогает выразить глубокое признание их отцам — тем, кто воспитал сыновей, проявивших огромное мужество, стойкость и героизм. Через портреты и информационные материалы выставка раскрывает незримую связь поколений. Автор портретов — фотохудожник, член Союза художников Московской области Яна Булаш.

В ходе работы выставки пройдут встречи семей тех погибших участников специальной военной операции, чьи портреты представлены на фотовыставке. Близкие поделятся своими историями о воспитании героев, об их подвигах.

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы в павильоне № 59 на ВДНХ была открыта обновленная экспозиция первого в России Музея героизма, посвященная специальной военной операции. Это памятное событие состоялось 9 мая 2025 года.

Свыше 600 экспонатов, доставленных в музей из зоны СВО, в различных форматах знакомят посетителей с примерами героизма и мужества солдат и офицеров Вооруженных сил России.

Предыдущая статья
В ГМИРЛИ имени В.И. Даля представили выставку «Алиса, проснись!»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru