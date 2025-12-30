Выставка «Отец Героя» открылась в Музее героизма на ВДНХ

В Музее героизма (павильон №59) на ВДНХ состоялось открытие выставки «Отец Героя» — проекта, посвященного подвигу воинов, павших за Родину в ходе специальной военной операции, и их отцам, воспитавшим защитников Отечества.

На выставке представлены фотопортреты отцов, чьи сыновья, военнослужащие из Московской области, погибли на поле боя и стали образцом беспримерного мужества и доблести. Подвиги павших бойцов помогают возрождать традиции истинного патриотизма и героизма в нашей стране. На портретах отцы держат в руках фотографии сыновей и те дорогие сердцу вещи, что связывают их с детьми: награды, дипломы, памятные предметы. Многие из сыновей — последователи своих отцов, ветеранов боевых действий, военнослужащих в запасе.

Фотопроект «Отец Героя» представляет собой дань памяти воинам, павшим в ходе специальной военной операции, и помогает выразить глубокое признание их отцам — тем, кто воспитал сыновей, проявивших огромное мужество, стойкость и героизм. Через портреты и информационные материалы выставка раскрывает незримую связь поколений. Автор портретов — фотохудожник, член Союза художников Московской области Яна Булаш.

В ходе работы выставки пройдут встречи семей тех погибших участников специальной военной операции, чьи портреты представлены на фотовыставке. Близкие поделятся своими историями о воспитании героев, об их подвигах.

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы в павильоне № 59 на ВДНХ была открыта обновленная экспозиция первого в России Музея героизма, посвященная специальной военной операции. Это памятное событие состоялось 9 мая 2025 года.

Свыше 600 экспонатов, доставленных в музей из зоны СВО, в различных форматах знакомят посетителей с примерами героизма и мужества солдат и офицеров Вооруженных сил России.