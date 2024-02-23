«20/22»: Премьеру первого художественного фильма об СВО показали в Москве

В кинотеатре Художественный в центре Москвы состоялся премьерный показ «20/22». Первый художественный фильм, посвященный событиям специальной военной операции и снятый в зоне ее проведения, представила вся съемочная группа во главе с режиссером Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым и исполнителями главных ролей Аристархом Венесом и Дарьей Кукарских.

Показ начался с торжественного события – Аристарху Венесу, исполнившему главную роль в фильме «20/22», от Министерства обороны РФ вручена медаль «За большой личный вклад в военное сотрудничество и за содействие в решении задач специальной военной операции, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации».

«Эта картина очень важная и очень личная для всей команды. Мой низкий поклон всей съемочной группе. Я не знаю ни одной другой такой команды, которая с риском для жизни и для своего карьерного роста поедет туда, где мы были. Мы являемся своего рода проводниками для тех молодых артистов, которые по тем или иным причинам отказываются сниматься в патриотическом или идеологическом кино. Работать приходилось в тяжелых условиях, но с чистым горящим сердцем, потому что мы знали, кто это кино будет смотреть», – прокомментировал Аристарх Венес.

«20/22» – военная драма режиссера Андрея Симонова, в центре которой события 2022 года – начало специальной военной операции. Фильм раскрывает реакции и переживания разных людей, их решения и выборы. Весной 2023 года съемки фильма проходили на территории Мариуполя. Так что в объектив камер попали впечатляющие кадры города и образы его жителей. Съемки велись на протяжении 45 дней. Группа картины была единственной из снимающих фильм про СВО в зоне СВО.

«Для меня было очень приятно узнать, что есть такой запрос на фильм, который освещает разные точки зрения на начало СВО. В фильме мы постарались показать позицию и противников войны, и сторонников войны. Показать, как переживали эти события мирные жители в Мариуполе. Показать позицию тех, кто боролся и воевал с нами с той стороны. Мы надеемся, что это будет широкое полотно, которое раскрывает всю картину и позволяет зрителям делать выводы. Фильм снимался в зоне боевых действий, а в написании сценария принимали участие те, кто реально воевал, поэтому мы надеемся, что достоверность будет на достаточно высоком уровне», - рассказал на кинопремьере режиссер картины Андрей Симонов.

Первыми зрителями, увидевшими картину на большом экране, стали семьи военнослужащих, военные журналисты и блогеры, представители администраций, общественных организаций, кино- и медиаиндустрии. Поддержать выход картины приехали генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор, журналист, продюсер, общественный деятель Анастасия Приказчикова, популярный российский репер ST (Александр Степанов), российский журналист, блогер Семен Пегов, заслуженный артист России Андрей Мерзликин, генеральный продюсер Института развития интернета Елена Лапина и другие медийные личности.

В холле кинотеатра Художественный в ожидании фильма гости могли познакомиться с молодым искусством, посвященным актуальным событиям на Донбассе. Арт-кластер «Таврида» представил творчество своих резидентов: поэтический проект «Настоящие», в котором современная патриотическая поэзия звучит голосами авторов и артистов; коллекция мерча «Донбасс 2.0», выпущенная совместно с донецким реперов Димой ОМ; выставка картин молодых художников из Луганской и Донецкой Народных Республик «Без границ. Художники Донбасса».

«Я хотел бы, чтобы эта премьера была посвящена тем парням, которые сейчас выполняют свой долг, а также их родным, которые ждут героев дома», – отметил один из продюсеров фильма и руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Фильм «20/22» снят Кинокомпанией BBG при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), Фонда поддержки военно-патриотического кино, Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», администрации Донецкой Народной Республики и подразделения оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Большую информационную поддержку оказало Правительство Московской области и оператор наружной рекламы «Восток-Медиа».