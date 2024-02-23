В Музее музыки письма юных посетителей передали защитникам Отечества — бойцам СВО

В Музее музыки в рамках цикла экскурсий по выставке «Песнь Героям Отечества» юные посетители написали письма со словами поддержки и благодарности бойцам специальной военной операции.
В канун Дня защитника Отечества, в Музей музыки были приглашены военный корреспондент Дмитрий Макаренко и композитор, президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин. Гости познакомились с выставкой «Песнь героям Отечества». В завершении встречи генеральный директор Музея Музыки Михаил Брызгалов рассказал о том, что юные посетители выставки по окончании экскурсии изъявляют желание написать письмо военнослужащему – защитнику Отечества и передал письма, написанные детьми бойцам СВО военному корреспонденту Дмитрию Макаренко, который пообещал в ближайшее время доставить их адресатам.
Письма юных посетителей Музея музыки будут оперативно доставлены бойцам 58 армии Южного военного округа, чтобы те смогли ощутить тепло и поддержку их ратного подвига во имя Отечества.
«Музей музыки продолжит работу по сбору писем юных посетителей для защитников нашего Отечества, участвующих в специальной военной операции, а также сборе материалов, для пополнения выставки «Песнь героям Отечества» - рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.
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