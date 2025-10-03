25% респондентов хотели бы учиться у Альбуса Дамблдора

Ко Дню учителя книжный сервис Литрес, телекоммуникационная компания «Ростелеком» и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить, каких героев-учителей из литературы пользователи хотели бы видеть своими наставниками в реальной жизни, а также с кем из книжных школьников и студентов они себя ассоциируют. Самым популярным преподавателем оказался Альбус Дамблдор из серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг. Большинство респондентов ответили, что в школьные годы больше всего были похожи на Гермиону Грейнджер, а в студенческие — на Владимира Ленского.

5 октября отмечается День учителя. Специально к этой дате книжный сервис Литрес, телекоммуникационная компания «Ростелеком» и рекомендательный сервис LiveLib опросили пользователей и выяснили, у кого из литературных преподавателей они больше всего хотели бы учиться в реальной жизни. Лидером рейтинга стал Альбус Дамблдор из серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг. Мудрость и величайшие магические способности директора Хогвартса привлекли 25% респондентов. На второй строчке — учительница Лидия Михайловна из «Уроков французского» В. Распутина (13%), чуткая и сострадательная героиня, избавившая своего ученика от голода и одиночества. Третье место занял ещё один персонаж поттерианы — Рубеус Хагрид. За добродушного великана, всегда готового помочь своим юным друзьям, проголосовало 12% опрошенных.

«Любопытно, что большинство респондентов в восторге от директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора, — видимо, фокус избирательной памяти, ведь на самом деле он относился к Гарри довольно потребительски, как к одному из крестражей (средств поражения) Волан-де-Морта. Если бы в своё время Дамблдор проявил больше участия к маленькому Тому Реддлу, он мог не вырасти в великого и ужасного тёмного мага.

Лидия Михайловна действительно заслуживает уважения: она рисковала карьерой, чтобы спасти ребёнка от голода и тягот. В этом проявляется важная черта любого учителя — всесторонняя забота об ученике. С Хагридом же на уроках не заскучаешь: он и экскурсию в запретный лес организует, и полетать на гиппогрифах разрешит, и в прямом смысле захватывающие книги посоветует. Рубеус добрый и помнит, как быть ребёнком, это крайне важно в профессии», — комментирует редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Пользователям также было предложено выбрать, на кого из литературных школьников и студентов они были похожи в свои ученические годы. 25% респондентов отметили своё сходство с трудолюбивой и усердной в учёбе Гермионой Грейнджер из серии книг о Гарри Поттере. На втором и третьем месте расположились отважный, благородный Тимур из «Тимура и его команды» А. Гайдара и рассудительный Холден Колфилд, герой романа «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера. За обоих персонажей проголосовало по 7% опрошенных.

Среди литературных героев-студентов лидером стал Владимир Ленский из романа в стихах А. Пушкина «Евгений Онегин». С образованным, испытавшим на себе влияние немецкой романтической культуры персонажем себя ассоциируют 16% пользователей. Вторым в рейтинге стал практичный студент-медик Евгений Базаров из «Отцов и детей» И. С. Тургенева (15%). На третьей строчке — Форрест Гамп (10%), упорный и обладающий искренним интересом к жизни герой одноимённого романа У. Грума. Также многие пользователи (19%) выбрали вариант «Другое» и сообщили об ассоциациях с такими литературными студентами, как Лариосик («Белая гвардия» М. А. Булгакова), Ричард Пейпен («Тайная история» Д. Тарт), Рита Ромашкина («От одного зайца» А. Лавринович) и другими.

«Литература о школьных и студенческих годах занимает особое место в сердце многих: зачастую это те книги, которые они читали, когда формировалась их личность. Любимый образ преподавателя в литературе, как и первый учитель в жизни, влияет на то, каким сам человек будет наставником, какие у него интересы, насколько он любит учиться сам и делиться опытом с другими. Такая литература всегда популярна в сервисе «Ростелеком Книги», люди всех возрастов возвращаются к школьной литературе или книгам детства, чтобы заново пережить те эмоции или открыть для себя что-то новое», — отметил директор офиса перспективных и партнёрских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.

Литературой о школьном и студенческом времени в целом интересуется 65% пользователей. Многие из них обращаются к ней, поскольку ценят атмосферу юности и свободы, которой наполнены такие книги (47%). Вторая по популярности причина — чувство ностальгии, возможность благодаря тексту вернуться в собственные ученические годы (28%).