the NIA: Музыка уединения и откровенности – от детских вдохновений до мечты о коллаборации с T-Fest

В эксклюзивном интервью певица The NIA рассказала, как личные переживания и воспоминания становятся основой её атмосферной музыки. Артистка, чьи треки говорят о любви и поиске себя, поделилась планами: мечтает о коллаборации с T-Fest и готовит новые синглы и мини-альбом с более живыми и экспериментальными ритмами.

– the NIA, ваше выступление на закрытой презентации «ТруБит» от Studio 21 и Звука стало заметным событием. Как вы пришли к своей музыке и как бы описали свой звук тем, кто только знакомится с вашим творчеством?

– Все началось с музыки, которую я слушала в детстве — много соула и R&B. Я слушала и пыталась повторить, пыталась придумать что-то похожее, но своё. Путь к своему звуку — это как собирать пазл. Я долго искала, как соединить все, что я люблю и умею делать. Особенно это видно по моим первым записям в блокноте, когда я лет в 12-13 начала пробовать писать что-то свое. А сейчас я понимаю, что моя музыка- это музыка для момента, когда ты остаёшься наедине со своими мыслями. А выступление на «ТруБит» — это был особенный опыт, камерный и очень тёплый, будто пела для самых близких друзей. Именно такая атмосфера мне и дорога.

– Что для вас является главным источником вдохновения при создании новых треков? Как выглядит ваш типичный процесс работы над песней — начинается ли он с мелодии, текста или какого-то конкретного образа?

– Всё почти всегда начинается с ощущения. Я не всегда могу описать это словами. Это какие-то эмоции, воспоминания, чьи-то истории, бывает, что вдохновляюсь песнями любимых исполнителей. Иногда это обрывок мелодии, который приходит в голову, когда еду в метро, и я срочно записываю его на диктофон. Иногда — просто фраза, услышанная в толпе, которая цепляет меня. Потом я сажусь за фортепиано или прихожу к продюсеру, и мы вместе ищем тот самый саунд, который передаст это ощущение. Текст, обычно, рождается последним, когда музыкальная основа уже дышит и живёт, хотя бывает, что мелодия и текст одновременно приходят в мою голову и я расцениваю это, как какое-то волшебство.

– Вы участвовали в проекте с другими артистами, например, на том же «ТруБит». Есть ли музыканты, с которыми вы мечтаете о коллаборации, и почему?

– Да, на «ТруБит» было много классных ребят, таких как Thomas Mraz, Kristina Si, ARUSTAMOV, Минаева. Музыка многих из них мне очень импонирует. Сейчас, мне особенно интересно то, что делает ARUSTAMOV, это что-то новое, это классно звучит, я бы хотела с ним поработать.

А вообще, если говорить о мечте, то, когда я слышу вопрос про коллаборации, первое имя, которое приходит мне на ум — T-Fest. Для меня он — артист, который стирает границы. У него есть эта редкая харизма, когда за внешней брутальностью скрывается невероятная лирическая глубина. Его строчки всегда попадают точно в цель.

Я бы очень хотела создать с ним трек в стиле «тёмного R&B» — с глубокими басами, минималистичным битом и нашим контрастным вокалом. Представьте: его сдержанный, наполненный смыслом речитатив и плавающий, воздушный вокал… Это был бы не просто музыкальный трек, а настоящий диалог двух эмоций — мужской и женской, жёсткой и мягкой, откровенной и загадочной. Такая коллаборация стала бы идеальным звучанием для ночной дороги, когда мысли сами ложатся на ритм. Так, что T-Fest, если ты это читаешь — у меня уже есть несколько набросков. Думаю, наша химия могла бы создать что-то по-настоящему завораживающее.

– О чём ваши песни? Какие темы и истории вам особенно важно рассказывать через свою музыку слушателям?

– Мои песни о самых простых и самых сложных вещах: о любви, которая бывает разной — лёгкой и разрушительной, о ночной тревожности, о моменте, когда ты чувствуешь себя потерянным, и о том, как ты с этим справляешься. Идешь вперёд или пускаешь все на самотек. Мне важно говорить о уязвимости. В мире, где все пытаются казаться сильными и успешными, иногда самая большая смелость — это признаться: «мне больно», «я скучаю», «я боюсь». Я рассказываю истории, которые случаются с нами каждый день.

– Как ваши личные взгляды и жизненный опыт влияют на творчество? Были ли моменты или события, кардинально изменившие ваш подход к музыке?

– Я убеждена, что музыка, которую я делаю и хочу делать — это отражение внутреннего мира. Моя главная философия — присутствовать «здесь и сейчас». Внимательно относиться к моментам, к людям, к своим чувствам. Это напрямую влияет на творчество: я хочу меньше гнаться за «идеальным» продакшеном и больше — за искренностью. Событий, которые бы координатно изменили мой подход не было, но я не знаю, что будет дальше. В любой момент все может измениться, я думаю, музыканты поймут, о чем я говорю.

– Каких творческих целей вы хотите достичь в ближайшие годы? Можете ли вы поделиться планами на предстоящие релизы или выступления?

– Сейчас я активно экспериментирую с более живыми ритмами, но при этом сохраняя свою атмосферность и лиричность. Это будет всё тот же R&B, но более динамичный, с влиянием, может, UK garage или даже немного афробита. В планах — выпустить несколько синглов в ближайшие полгода, а позже хотелось бы сделать классный мини-альбом. Я хочу, чтобы это была не просто подборка треков, а цельное путешествие — от меланхоличных вечерних саундов до зажигательных ритмов, под которые не усидишь на месте.

Мечтаю, чтобы эти песни звучали не только в наушниках, но и на летних фестивалях, в машинах с открытыми окнами, на классных вечеринках и в ваших сердцах.