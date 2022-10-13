7 причин выбрать оцинкованный профнастил для забора

Когда предстоит такое серьезное капитальное строительство, как возведение забора, возникают следующие цели: не потратить лишнего, создать прочную и долговечную конструкцию, не нуждающуюся в регулярном уходе.

Именно поэтому специалисты часто рекомендуют выбирать профнастил оцинкованный. Он представляет собой стальные листы, на которые нанесено защитное покрытие из оксида цинка для предотвращения коррозии. Такая обработка еще больше увеличивает устойчивость металла к сильным ветрам и повреждениям. Далее перечислим главные преимущества оцинкованной стали для производства заборов, чтобы развеять ваши сомнения.

Низкие затраты

Оцинкованная сталь при своих высоких эксплуатационных характеристиках является одним из самых недорогих материалов. Это связано с тем, что такие трудоемкие методы защиты, как окрашивание, намного дороже, чем заводские операции (например, цинкование). Дополнительные выгоды принесет отсутствие необходимости поддерживать эстетику материала – окрашивать или обрабатывать каким-либо другим способом.

Экологичность

Если вы беспокоитесь о защите окружающей среды, то можете быть уверены в правильности своего выбора. Сталь является одним из самых легко перерабатываемых продуктов на планете. Кроме того, в течение всего срока службы профнастила практически не придется использовать природные ресурсы.

Быстрое строительство

Листы оцинкованной пользуются спросом на стройке, поскольку:

поставляются в уже готовом для установки виде;

не требуют какой-либо подготовки перед монтажом.

Это способствует экономии времени и позволяет быстрее начать наслаждаться результатом.

Цинкование – надежная защита

Благодаря уникальной структуре оцинкованной стали она может похвастаться невероятно прочным защитным покрытием, способным противостоять повреждениям при транспортировке и монтаже. Кроме того, цинковое покрытие обеспечивает отличную защиту от кислорода и воды, которые могут вступать в реакцию с железом в составе стали, вызывая ржавчину.

Высокое качество профнастила

Стандартизированное производство и внутренняя система контроля качества исключают вероятность изготовления бракованной продукции. Защитное покрытие получается однородным, за счет чего характеристики каждого листа соответствуют производственным стандартам.

Длительный срок службы

Оцинкованная сталь может служить до 50 лет, поскольку защищена от воздействия воды и кислорода.

Высокая степень надежности

Оцинкованная сталь изготовляется методом погружения листов металла в ванну с расплавленным цинком. Данная технология позволяет равномерно и полностью обработать всю поверхность без пробелов и проплешин. Такую высокую точность обработки не может обеспечить ни один метод, применяемый после окончания строительства.

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