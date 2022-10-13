Особенности и преимущества шнура на бентонитовой основе

Во время строительства конструкций с железобетонными перекрытиями возникает необходимость усиленной герметизации в местах, где соединяются отдельные элементы. Если не уделить этому внимание, объект быстрее утратит эксплуатационные свойства и придет в негодность. В результате возникают дополнительные трудозатраты, потребуется искать деньги на ремонт. Это особенно нежелательно для несущих конструкций (когда они разрушаются, вся постройка становится непригодной).

Для защиты от влаги во время строительных работ применяются специальные набухающие профили, называемые бентонитовыми шнурами. Их укладывают там, где части конструкции прилегают одна к другой. Это оптимальный вариант для защиты мест вероятных протеканий и минимизации риска такого неприятного явления. В основе лежит бентонитовая глина. По консистенции она похожа на пластилин, плотно прилегает к поверхности.

Особенности использования

Изделие применяется вместе с рулонной и обмазочной гидроизоляцией. Главные эксплуатационные характеристики обеспечиваются благодаря способности расширяться при прямом соприкосновении с водой. Бентонитовый набухающий шнур увеличивается в размерах, когда находится в закрытом пространстве. Он надежно заполняет все пустоты, туда не проникает влага. При высыхании приобретает прежние размеры.

С помощью шнура легко создать качественную гидроизоляцию стыков и там, где элементы прилегают один к другому в процессе заливания бетона в опалубку. Изделие обеспечивает надежную защиту от влаги, в том числе при реконструкции построек любой сложности. С помощью материала проводят изоляцию труб в бетонной стяжке, поверхностей и изделий, постоянно соприкасающихся с влагой.

Бентонитовый шнур востребован также в быту. Без него не обходятся при обустройстве колодцев, в частности во время герметизации швов между кольцами, то есть соединениями. Изделия выпускаются в широком ассортименте, поэтому перед покупкой нужно выбрать подходящий по размеру вариант. Обращают внимание на длину, форму, структуру.

Какие основные преимущества

Бентонитовый шнур универсален, сочетается с разными материалами. Хорош в качестве гидроизоляции бетонных, каменных, металлических изделий. Подходит для ПВХ-объектов, стекла. Применяется для конструкций, состоящих из разных материалов. Отличается большим количеством преимуществ:

устойчивостью к очень низким температурам, возможностью применения на морозе;

созданием надежных, качественных уплотнений;

экологичностью, простотой установки и использования;

стойкостью к химическим воздействиям;

возможностью крепления с помощью герметика, мастики или клея.

Этот материал для герметизации швов также имеет ряд недостатков, которые нужно учитывать при покупке и применении. Например, если шнур находится в условиях повышенной влажности, он может разбухнуть раньше, чем это действительно понадобится. В таком случае восстановить его свойства уже нельзя, нужно будет только заменить на новый. Количество циклов сжимания и растягивания ограничено, поэтому со временем изделие приходит в негодность.

Геометрия расширения может быть неравномерной, поскольку никак не контролируется. В таком случае на поверхности нередко возникают трещины. Бывает, что она вся полностью приходит в негодность. В итоге значительно снизится гидроизоляция. Потрескавшийся шнур уже непригоден к эксплуатации, так как вся влага, проходящая через него, попадает в стыки. Хранить изделие нужно только в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. До применения нельзя снимать упаковку производителя.

Источник: Разработка и производство нефтехимии, изоляционных материалов — him-stroy.ru

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