Компании холдинга ON Медиа провели благотворительный рождественский концерт для онкобольных детей в «Добром доме»

В социальной гостинице «Добрый дом» в Москве прошёл рождественский концерт для детей с онкологическими заболеваниями и их семей. Мероприятие организовали музыкальная компания ON Лейбл и книжный сервис КИОН Строки (входят в холдинг ON Медиа), чтобы поддержать маленьких пациентов и их родителей, подарить им радость и веру в чудо.

Для гостей концерта музыкальную программу исполнила артистка ON Лейбла Ульяна Мамушкина. Каждый ребёнок получил в подарок набор специально подобранных книг: сказки, сборники вдохновляющих историй и ярких детских произведений от КИОН Строки.

«Книга – всегда лучший подарок, а для ребят, проходящих лечение, она становится особым лекарством для души. Мы подбирали эти истории с надеждой подарить уют, волшебство и веру в чудо. Праздник в “Добром Доме” – это возможность отвлечься от тяжелых мыслей», – поделилась Татьяна Соловьева, директор по развитию КИОН Строки.

«Рождество – время чудес и милосердия. Мы искренне верим, что искусство и добрые поступки обладают исцеляющей силой. Было видно, как во время концерта менялись глаза людей, и это самая большая награда для нас», – отметила Надежда Бойчевски, генеральный директор ON Лейбл.

«Стать маленьким лучиком для детей и их родителей – большое счастье. Видеть не только боль, но и то, что в этих людях любовь сильнее страха, быть еще одним напоминанием этой красивой истины – это не цель, это смысл», – рассказала исполнительница Ульяна Мамушкина.