Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEКомпании холдинга ON Медиа провели благотворительный рождественский концерт для онкобольных детей в...

Компании холдинга ON Медиа провели благотворительный рождественский концерт для онкобольных детей в «Добром доме»

editor
By editor
55
добрый дом
Фото: пресс-служба ON Media

В социальной гостинице «Добрый дом» в Москве прошёл рождественский концерт для детей с онкологическими заболеваниями и их семей. Мероприятие организовали музыкальная компания ON Лейбл и книжный сервис КИОН Строки (входят в холдинг ON Медиа), чтобы поддержать маленьких пациентов и их родителей, подарить им радость и веру в чудо.

Для гостей концерта музыкальную программу исполнила артистка ON Лейбла Ульяна Мамушкина. Каждый ребёнок получил в подарок набор специально подобранных книг: сказки, сборники вдохновляющих историй и ярких детских произведений от КИОН Строки.

«Книга – всегда лучший подарок, а для ребят, проходящих лечение, она становится особым лекарством для души. Мы подбирали эти истории с надеждой подарить уют, волшебство и веру в чудо. Праздник в “Добром Доме” – это возможность отвлечься от тяжелых мыслей», – поделилась Татьяна Соловьева, директор по развитию КИОН Строки.

«Рождество – время чудес и милосердия. Мы искренне верим, что искусство и добрые поступки обладают исцеляющей силой. Было видно, как во время концерта менялись глаза людей, и это самая большая награда для нас», – отметила Надежда Бойчевски, генеральный директор ON Лейбл.

«Стать маленьким лучиком для детей и их родителей – большое счастье. Видеть не только боль, но и то, что в этих людях любовь сильнее страха, быть еще одним напоминанием этой красивой истины – это не цель, это смысл», – рассказала исполнительница Ульяна Мамушкина.

Предыдущая статья
Дед Мороз открыл 1 этап радиоэкспедиции радиолюбителей РТРС

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru