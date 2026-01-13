Дед Мороз открыл 1 этап радиоэкспедиции радиолюбителей РТРС

12 января в Великом Устюге Дед Мороз торжественно открыл 1 этап радиоэкспедиции радиолюбителей РТРС — акции, которая посвящена 25-летию предприятия и охватит не менее 12 регионов России и десятки стран.

Главный зимний волшебник поздравил связистов с Новым годом, передал всем радиолюбителям мира поздравления и пожелания здоровья, удачи и благополучия. Он также напомнил, что в 2012 году участвовал в запуске цифрового эфирного телевидения в Великом Устюге.

Участников мероприятия поприветствовал заместитель губернатора Вологодской области Александр Бурыкин.

«Главная идея проведения акции — показать, что эфирное телевидение и радио пришли в каждый уголок страны. Мы выбрали для радиоэкспедиции более 30 малых и средних городов с интересным историко-культурным наследием и живописной природой. Символично, что акция стартовала в Великом Устюге, где 100 лет назад началось радиовещание на Вологодской земле. Короткие волны позволяют нам достучаться до любой точки земного шара», — сказал заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд.

Акция проводится при поддержке Союза радиолюбителей России. За два первых дня работы из Великого Устюга команда из пяти работников РТРС провела более 300 радиосвязей с 30 странами, в том числе с Китаем, Беларусью, Уругваем, Турцией. Связисты будут выходить в эфир из Вологодской области до 25 января. После родины Деда Мороза радиолюбители отправятся в Тотьму — город мореходов и солеваров, который вошёл в Топ-5 самых красивых малых отечественных городов. Затем участники радиоэкспедиции переедут в село Липин Бор, известное богатыми рыбой озёрами, памятниками архитектуры, а также 350-метровой мачтой.

В дальнейшем радиомарафон продолжится в Тамбовской области, ДНР, Адыгее, Бурятии, Хакасии, Крыму, Севастополе, Приморье, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях. Завершится акция 13 августа, в день 25-летия РТРС.

Принять участие в акции могут все желающие. Радиолюбители, выполнившие условия, будут награждены памятными дипломами и вымпелами. Условия участия размещены на сайте РТРС.РФ в разделе «Радиолюбительские дипломы РТРС».