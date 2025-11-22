80% digital-авторов считают «хайп», «кринж» и «краш» новой нормой современной литературы

Книжный сервис Литрес и издательская платформа Литрес Самиздат изучили отношение digital-авторов к использованию интернет-сленга, англицизмов и современной сниженной лексики в литературе. 80% авторов считают, что слова наподобие лексем «хайп», «хейтер» или «краш» — новая литературная норма, а 60% респондентов используют подобные языковые средства в своих произведениях, если это уместно.

Книжный сервис Литрес и издательская платформа Литрес Самиздат опросили digital-авторов и выяснили их отношение к использованию интернет-сленга, англицизмов и современной сниженной лексики в литературе. Абсолютное большинство респондентов (80%) считают интернет-сленг и англицизмы допустимыми, если того требует контекст. Более сдержанно авторы отнеслись к использованию нецензурных слов: 60% отметили, что в книгах допустима любая бранная лексика, а 30% — любая, за исключением мата. 60% опрошенных используют сленг, англицизмы или ругательства сами, и более 80% из них никогда не сталкивались за это с критикой со стороны читателей. Для большинства писателей (75%) гораздо важнее выполнить художественную задачу, даже если это потребует обращения к сленгу или обсценной лексике.

Большинство авторов обращаются к современным языковым средствам для речевой характеристики персонажей, их возраста, социальной среды или эмоционального состояния (31%). Вторая по популярности цель — достижение реалистичности, создание более живых диалогов (30%). На третьем месте — желание использовать все возможности русского языка (15%).

«Еще Корней Иванович Чуковский в своей хрестоматийной работе «Живой как жизнь» говорил о том, что «русский язык своенравен, силен и неутомим». Сегодня мы видим, что digital-авторы не только придумывают неологизмы и свободно обращаются с языком, но и активно используют интернет-сленг и англицизмы, если того требует художественная правда. Пространство digital дает определенную долю свободы — авторы становятся сами себе и редакторами, и цензорами. Они внимательно следят за тем, что происходит вокруг и стараются не разочаровать своего читателя, ставя во главу угла художественную задачу, а вовсе не эпатаж или попытку искусственно осовременить текст», — комментирует шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Авторы, выступающие против осовременивания литературного языка, также обосновали свою позицию. Большинство ответили, что не видят в этом смысла, ведь любому сленговому или ругательному слову можно найти нейтральный аналог (33%). Ещё 25% респондентов считают, что такая лексика «загрязняет» литературу, а 15% убеждены, что современные слова — недолговечные явления в языке и не будут понятны читателям спустя десятилетия.

В целом 75% авторов уже сейчас замечают тренд на демократизацию литературы — она освобождается от канона классических образцов, становится близкой и понятной читателю, в том числе за счёт современной лексики. А 60% респондентов убеждены, что уже в ближайшем будущем, через 10–20 лет, сленг, англицизмы и сниженная лексика станут нормой в литературе, поскольку русский язык очень подвижен и легко вбирает в себя новые языковые явления.