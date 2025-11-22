Призёры «Телемании — 2025»

21 ноября 2025 во Всемирный день телевидения в концертном зале “Останкино” прошло закрытие Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов “Телемания”.

Смотр учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится под патронажем Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2025 году проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фонд поддерживает грантами Президента Российской Федерации самые яркие проекты страны в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подробная информация об участии в конкурсах размещена на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Всего на фестиваль пришло 1404 заявки со всего мира. В конкурс было отобрано 49 фильмов из России, Армении, Беларуси и Узбекистана, которые боролись за призы в 16 номинациях.

В рамках фестиваля прошли кинотеатральные показы в кинозале Института кино и телевидения (ГИТР), павильоне “Рабочий и колхозница” на ВДНХ и сети кинотеатров Москино, сопровождаемые голосованием за “Звезду ГИТРа”, а также образовательные ток-шоу при участии ведущих представителей медиасферы и Индустриальный день при поддержке школы RT и платформы документального кино RT.Doc, Национального открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters», Института практической психологии IPPSY и Службы психологической помощи IPPSY.

Генеральным партнёром видеотрансляций фестиваля является Национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеоконтента.

Открывал церемонию закрытия “Телемании — 2025” Юрий Литовчин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР): “Телевидение мы воспринимаем сейчас гораздо шире, чем голубой экран нашего телеприемника. Это и мобильные устройства, и персональные компьютеры, и соцсети – всё, что мы можем посмотреть индивидуально. Наш фестиваль отражает этот индивидуальный подход. Всё, что можно смотреть на малом экране мы замечаем, отбираем и награждаем”.

В состав профессионального жюри “Телемании — 2025” вошли режиссёр Александр Котт, креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинга» Георгий Рюмин, PR директор “Time Out” Елена Суринова, Директор Российского государственного архива Николай Пестов, продюсер и режиссёр Никита Тихонов-Рау, белорусский режиссёр Митрий Семёнов-Алейников, киргизский режиссёр Адилет Каржоев, коммерческий директор Медиа-Телекома Константин Владимиров, режиссёр Александр Горновский и вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио Дмитрий Заслуев. Жюри фестиваля возглавил Леонид Млечин, президент Международной академии телевидения и радио (IATR).

На церемонии закрытия “Телемании” в адрес участников прозвучали напутственные слова известных деятелей медиаиндустрии. Александр Афанасьев, руководитель производственно-технологического департамента ВГТРК, пожелал будущим медиапрофессионалам “поменять всё”. Генеральный директор АО «Телекомпания НТВ» Алексей Земский подытожил: «Мы вас ждем!» Телеведущая Анастасия Пак отметила: “Это так прикольно, когда список победителей – это твоя группа по алфавиту. Отсутствующих отмечу! А вообще будьте смелее!” Актриса и режиссёр Кристина Работенко дополнила: “Пожалуйста, действуйте! Делайте своё дело вне зависимости от ваших сомнений”.

Ярким событием концертной программы «Телемании» стало выступление выступление студента 3-го курса факультета режиссуры кино и телевидения ГИТРа Вани Дмитриенко.

Гран-при “Телемании – 2025” досталось драме “Ветер поднимается” Анастасии Бородиной о выпускнице музыкального училища Маше, которая готовится к поступлению в Консерваторию, но после посещения военного госпиталя с концертом, оказывается пораженной близостью войны и возвращается туда уже санитаркой.

«Гордостью ГИТРа» стал Борис Ханчалян, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга».

“Телемания” завершилась церемонией вручения Стипендии им. Анатолия Григорьевича Лысенко студентам творческих специальностей. Президиум Фонда Анатолия Лысенко определил пять стипендиатов — студентов факультетов журналистики ГИТР, МГИМО, МГУ, РГГУ, и СПбГУ. Стипендия в размере 15 000 рублей будет выплачиваться студентам ежемесячно в течение текущего семестра. Также были вручены дипломы пяти лауреатам Стипендии, которым будет предложена стажировка на ведущих федеральных телеканалах.

ТЕЛЕМАНИЯ JUNIOR

1 место

«Уроки математики», реж. Андрей Рудыка (ГБОУ школа №212 Санкт-Петербург)

2 место

«Таня», реж. Дарья Симанихина (ГБПОУ РО «РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ», г. Ростов-на-Дону)

«Громче слов», реж. Вероника Баландина (Южно-Уральский государственный колледж, г. Челябинск)

3 место

«Движение наших душ», реж. Дементий Коршунов (ГБОУ Школа № 1741, г. Москва)

«Послушаем», реж. Иван Бормотов (АНО “Новые Горизонты”, Ленинградская обл.)

Выбор студентов ГИТРа

“Послушаем”, реж. Иван Бормотов (АНО «Новые Горизонты», Ленинградская обл.)

Грамота:

«28 петель», реж. Марина Евсеева (Детский пресс-центр «Резонанс», г. Архангельск)

ОСНОВНОЙ КОНКУРС

Лучший репортаж

1 место — “Хранители Шикотана”, автор Дарья Доннер (Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — “Бабушки ледникового периода”, автор Елизавета Тушканова (Институт кино и телевидения (ГИТР)

3 место — “Код искусства”, автор Тимур Молчанский (Казанский государственный институт культуры)

Грамоты:

“Путь камня”, автор Кристина Белозерова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

“Поэзия жизни”, автор Агата Сулейманова (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Лучший документальный фильм

1 место— “Между 7 и 15”, реж. Полина Ледяева (Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — “Околица”, реж. Валерия Константинова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

3 место — “Вверх тормашками”, реж. Екатерина Ксёнц (Белорусская государственная академия искусств)

Грамоты:

“Застывший день, остывший чай”, реж. Анна Баязитова (Казанский государственный институт культуры)

“Видные люди”, реж. Софья Бобырева (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Лучший игровой короткометражный фильм

1 место — “Алолай”, реж. Карен Петросян (Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова)

2 место — “Уходя гасите свет”, реж. Павел Груздев (Институт кино и телевидения (ГИТР)

3 место — “Некрасивая девочка “, реж. Лера Фарион (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Грамота:

“Робинзон?”, реж. Марианна Мовсесян (Российско-Армянский Университет)

Лучший web-проект / телевизионная программа

1 место — “Три девицы на селе”, автор Анна Зайцева (Российский Университет Дружбы народов)

2 место — “ГИТР Вовремя” (Институт кино и телевидения (ГИТР)

3 место — “Преступление и наказание”, авторы Аделина Файзуллина, Карина Саяхова, Сабина Гасанова (Казанский федеральный университет)

Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)

1 место — “Художник может быть один”, реж. Софья Бабий, Григорий Датских, Елизавета Стишкина, Софья Стрих (Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — “Превращение”, реж. Екатерина Голубева (Институт кино и телевидения (ГИТР)

3 место — “Fast Experience”, реж. Владислав Васильев (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Лучшая работа режиссёра

1 место — Мария Николаева (“Дом белого аиста”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — Анастасия Бородина (“Ветер поднимается”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

3 место — Даниил Мороз (“Я жива”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

Грамоты:

Елизавета Ладоникова (“Впечатления минувших дней”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Никита Журавлев (“Тёплая жизнь”, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова)

Лучшая работа журналиста / репортёра

1 место — Артём Николаев (“Капитан”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — Илья Кузнецов (“Байкал: pH 8.21”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

3 место — Алина Исхакова, Валерия Иващенко, Софья Сибрикова (“Право на себя”, Новосибирский государственный университет)

Грамота:

Ульяна Куприянова (“Свирский Диоген”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Лучшая операторская работа

1 место — Софья Мухтарова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — Мария Рыбакова (“В стране Макара и его телят”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

3 место — Сергей Рашеев-Орел (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Грамота:

Даниил Прогер (“Домино”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Лучшая работа звукорежиссёра

1 место — Иван Медведев (“Первое слово”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — Александра Вагнер-Орф (“Домино”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

3 место — Мария Нагорская (“БАД “Хвост”: В сотрудника из человека”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Лучшая работа художника

1 место — Дарья Андрианова (“Танцплощадка”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — Екатерина Ульянова (“Земля саламандр”, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова)

3 место — Ангелина Кухарская (“Избушка”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Лучший сценарий

1 место — Антон Хвалей (“Жук знает слишком много”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — Григорий Сазанов, Дарья Швыкова, Софья Шамова (“Дом с витражом”, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова)

3 место — Эльдор Кудратилляев (“Люби меня!”, Узбекский государственный институт культуры и искусства)

Грамоты:

Ульяна Ананьина (“Слова к тебе”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Евгения Федорова (“Отключение через 3… 2… 1…”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Лучшая работа продюсера

1 место — Елена Пузанова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

2 место — Елизавета Никовская (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

3 место — Кристина Белозерова (“Путь камня”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

Звезда ГИТРа

“Художник может быть один”, авторы Софья Бабий, Григорий Датских, Елизавета Стишкина, Софья Стрих (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Партнёрские призы

Специальный приз от Московской городской думы “за индивидуальный авторский взгляд на особенности профессии незаменимых сотрудников РЖД – проводников поездов дальнего следования”:

“Между 7 и 15”, реж. Полина Ледяева

Специальный диплом от Рособрнадзора “за творческие способности и успешную реализацию режиссёрского замысла”:

“Уроки математики”, реж. Андрей Рудыка (ГБОУ школа №212 Санкт-Петербург)

Сертификаты на фестивальное продвижение от компании CINEPROMO:

“Хранители Шикотана”, реж. Дарья Доннер

“Бабушки ледникового периода”, реж. Елизавета Тушканова

“Между 7 и 15”, реж. Полина Ледяева

“Байкал: pH 8.21”, реж. Илья Кузнецов

“В стране Макара и его телят”, реж. Андрей Романцов

“Бадма”, реж. Анастасия Свиридова

Специальные призы от компании TeleVideoData, профессионала в области готовых телевизионных решений для эфирного и интернет вещания:

Даниил Прогер (“Домино”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Сергей Рашеев-Орел (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Мария Рыбакова (“В стране Макара и его телят”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Илья Кузнецов (“Байкал: pH 8.21”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Полина Ледяева (“Между 7 и 15”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Специальный приз от журнала TimeOut:

Анастасия Бородина (“Ветер поднимается”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Специальные призы от команды профессионалов в области интеграции оборудования в сфере телевидения, видеопроизводства TVA – беспроводные устройства для передачи данных Hollyland:

Hollyland Pyro S — Сергей Рашеев-Орел (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Hollyland Lark max 2 — Артём Николаев (“Капитан”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Hollyland Lark A1 — Ульяна Куприянова (“Свирский Диоген”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Hollyland Lark max 2, Hollyland Lark A1 — “ГИТР Вовремя” (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Сертификаты на информационную поддержку от интернет-портал Работники ТВ:

Павел Груздев (“Уходя гасите свет”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Софья Бобырева (“Видные люди», Институт кино и телевидения (ГИТР)

Специальный приз от информационно-аналитического сетевого издания для профессионалов в сфере кинобизнеса Cinemaplex – сертификат на 20 000 руб. на маркетинговое продвижение и диплом “за чуткий взгляд на хрупкость человеческой памяти”:

“Алолай”, реж. Карен Петросян (Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова)

Специальный диплом от ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO «за умение с помощью камеры остановить мгновение и бережно осмыслить человеческую жизнь»:

“Застывший день, остывший чай”, реж. Анна Баязитова (Казанский государственный институт культуры)

Магазин дизайнерской одежды LO – электронный сертификат на 5 000 руб.:

“Бабушки ледникового периода”, автор Елизавета Тушканова (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Специальные призы от Медиа-Телеком и онлайн-кинотеатра Wink:

Дарья Доннер (“Хранители Шикотана”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Лера Фарион (“Некрасивая девочка», Институт кино и телевидения (ГИТР)

Григорий Сазанов, Дарья Швыкова, Софья Шамова (“Дом с витражом”, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова)

Специальные призы от первой национальной платформы детско-юношеского контента “КИНОСФЕРУМ” — размещение фильмов на платформе:

“Ветер поднимается”, реж. Анастасия Бородина (Институт кино и телевидения (ГИТР)

“Дом белого аиста”, реж. Мария Николаева (Институт кино и телевидения (ГИТР)

“Танцплощадка”, художник Дарья Андрианова (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Сертификаты на участие вне конкурса в онлайн-курсе Школы RT «ТВ- и онлайн-журналистика»:

“Хранители Шикотана”, автор Дарья Доннер (Институт кино и телевидения (ГИТР)

“Между 7 и 15”, реж. Полина Ледяева (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Дипломы от Российского государственного архива кинофотофонодокументов:

“Околица”, реж. Валерия Константинова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) “за бережное отражение самобытности русского села и темы любви человека к своей малой родине”

Григорий Сазанов, Дарья Швыкова, Софья Шамова, авторы сценария фильма “Дом с витражом” (Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова) “за оригинальность воплощения темы традиционных российских семейных ценностей”

Специальный приз от телеканала SHOT TV — размещение фильма на платформе:

“Некрасивая девочка “, реж. Лера Фарион (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Специальные призы от торговой марки GODOX:

Радиосистема Godox Magic XT1 — Андрей Рудыка (“Уроки математики”, ГБОУ школа №212 Санкт-Петербург)

Радиосистема Godox Magic XT1 — Иван Бормотов (“Послушаем”, АНО «Новые Горизонты», Ленинградская обл.)

Радиосистема Godox WEC Kit2 — Марина Евсеева (“28 петель”, Детский пресс-центр «Резонанс», г. Архангельск)

Специальные призы от АНО “Фонд Развития Национального Контента” — сертификаты на оказание консультационных услуг по разработке (девелопменту) новых кинопроектов:

Полина Ледяева (“Между 7 и 15”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Елена Пузанова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Мария Николаева (“Дом белого аиста”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Специальные призы от национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters — cертификаты на право участия в Квалификационном этапе Национального открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters – 2026”:

Софья Мухтарова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Иван Медведев (“Первое слово”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Антон Хвалей (“Жук знает слишком много”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Елена Пузанова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Сертификаты на скидку 50% на аренду киносъемочного оборудования в Киностудии АМЕДИА:

Софья Мухтарова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Даниил Мороз (“Я жива”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

Кристина Белозерова (“Путь камня”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

Специальный призы от Института практической психологии IPPSY и Служба психологической помощи IPPSY:

Курс EMD-протокол: экстренная психологическая помощь взрослым и детям

“Видные люди”, реж. Софья Бобырева (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Сертификаты на пакет из 5-ти онлайн-консультаций с психологом

Ульяна Куприянова (“Свирский Диоген”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Елизавета Никовская (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Специальный диплом от кинокомпании “МАСТЕР-ФИЛЬМ” «за лучшую драматургию»

Евгения Федорова (“Отключение через 3… 2… 1…”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Специальный диплом от платформы «Мосволонтёр» “за искренность, творческий подход и умение показать, что меняет мир к лучшему”:

Илья Кузнецов (“Байкал: pH 8.21”, Институт кино и телевидения (ГИТР)

Специальный приз от Проектного офиса «Молодежь Москвы» – уникальный мерч и поездка в творческий лагерь «Молодёжь Москвы. Столица. Лето»:

“Между 7 и 15”, реж. Полина Ледяева

Специальный приз от телекомпании ВГТРК:

“Бабушки ледникового периода”, реж. Елизавета Тушканова

Специальный приз от телекомпании НТВ:

“Капитан”, реж. Артём Николаев (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Фото: пресс-служба ГИТР