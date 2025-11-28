83% россиян назвали веру в своих детей главной чертой идеальной матери

В преддверии Дня матери книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели исследование и выяснили, какой образ матери из книг пользователи считают идеальным. Рейтинг героинь из зарубежной литературы возглавила Молли Уизли из серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а рейтинг отечественной — Василиса Егоровна Миронова из «Капитанской дочки» Александра Пушкина. При этом главной чертой идеальной матери пользователи назвали веру в своих детей.

30 ноября отмечается Международный день матери. Специально к этой дате книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» опросили пользователей и выяснили, какой образ матери они считают идеальным. 45% респондентов отметили, что больше всего им импонирует образ в меру строгой, требовательной, но желающей только добра героини. Еще 20% опрошенных назвали своим идеалом хранительницу домашнего очага, а 13% — мать-героиню, способную на жертву ради детей.

Персонажем, лучше всего соответствующим образу идеальной матери, стала Молли Уизли из серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Ей отдали свой голос 51% пользователей. На второй строчке — Муми-мама (43%) из цикла книг о Муми-троллях Туве Янссон, на третьей — еще одна героиня «поттерианы» Лили Поттер (40%). В топ-5 идеальных книжных мам также вошли персонажи русской классики — Василиса Егоровна Миронова (30%) из «Капитанской дочки» Александра Пушкина и графиня Ростова (15%) из «Войны и мира» Льва Толстого.

«Примеров идеальных матерей в литературе немало, объединяет их то, что они бесконечно верят в своих детей и готовы отстаивать их, чего бы это ни стоило. Как Лили Поттер, отдавшая жизнь за Гарри, как Молли Уизли, души нечаявшая в своих переменчивых и шаловливых детях. Большое счастье, когда в тебя верит главный человек, подаривший тебе жизнь.

Мы видим, что респонденты обращают внимание на сострадательных, смелых, добрых, мудрых и любящих матерей — как, например, Муми-мама, оказавшаяся на втором месте рейтинга. Эти мамы обладают редкими достоинствами и красотой души и так сильно напоминают наших собственных.

Возглавившая рейтинг отечественных мам Василиса Егоровна — второстепенный персонаж в «Капитанской дочке» Пушкина, но она так трепетно любит свою дочь Машу, так верна супругу и настолько полна внутреннего достоинства, что запомнилась читателям как идеальная жена и мать», — комментирует шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.