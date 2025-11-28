Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

366INFO.RU

83% россиян назвали веру в своих детей главной чертой идеальной матери

Москва

Аншлаг в «Современнике»: нечто зумерское в «Женитьбе Бальзаминова»

Интервью

Оксана Федорова: «Романс – уникальный жанр, вовлекающий в свою орбиту все национальные музыкальные школы»

Мир музыки

«Снег кружится»: премьера песни в исполнении Инны Маликовой и группы «Новые Самоцветы»

Интервью

Милана Усольцева: «Корона на голове – и ты чувствуешь, как поднимается волна эмоций: счастье, гордость, благодарность»

Регионы России

Радио «Орфей» расширяет географию вещания: Калининград и Хабаровск присоединились к классическому эфиру

Санкт-Петербург

Выставка художественных работ Игоря Васильева открылась в Музее Эрарта

366INFO.RU

Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые животные россиян

Домой366INFO.RU83% россиян назвали веру в своих детей главной чертой идеальной матери

83% россиян назвали веру в своих детей главной чертой идеальной матери

editor
By editor
18
рука держит сердце
Изображение предоставлено Творческой мастерской NESNOVA, ivart.tv

В преддверии Дня матери книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели исследование и выяснили, какой образ матери из книг пользователи считают идеальным. Рейтинг героинь из зарубежной литературы возглавила Молли Уизли из серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а рейтинг отечественной — Василиса Егоровна Миронова из «Капитанской дочки» Александра Пушкина. При этом главной чертой идеальной матери пользователи назвали веру в своих детей.

30 ноября отмечается Международный день матери. Специально к этой дате книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» опросили пользователей и выяснили, какой образ матери они считают идеальным. 45% респондентов отметили, что больше всего им импонирует образ в меру строгой, требовательной, но желающей только добра героини. Еще 20% опрошенных назвали своим идеалом хранительницу домашнего очага, а 13% — мать-героиню, способную на жертву ради детей.

Персонажем, лучше всего соответствующим образу идеальной матери, стала Молли Уизли из серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Ей отдали свой голос 51% пользователей. На второй строчке — Муми-мама (43%) из цикла книг о Муми-троллях Туве Янссон, на третьей — еще одна героиня «поттерианы» Лили Поттер (40%). В топ-5 идеальных книжных мам также вошли персонажи русской классики — Василиса Егоровна Миронова (30%) из «Капитанской дочки» Александра Пушкина и графиня Ростова (15%) из «Войны и мира» Льва Толстого.

«Примеров идеальных матерей в литературе немало, объединяет их то, что они бесконечно верят в своих детей и готовы отстаивать их, чего бы это ни стоило. Как Лили Поттер, отдавшая жизнь за Гарри, как Молли Уизли, души нечаявшая в своих переменчивых и шаловливых детях. Большое счастье, когда в тебя верит главный человек, подаривший тебе жизнь.

Мы видим, что респонденты обращают внимание на сострадательных, смелых, добрых, мудрых и любящих матерей — как, например, Муми-мама, оказавшаяся на втором месте рейтинга. Эти мамы обладают редкими достоинствами и красотой души и так сильно напоминают наших собственных.

Возглавившая рейтинг отечественных мам Василиса Егоровна — второстепенный персонаж в «Капитанской дочке» Пушкина, но она так трепетно любит свою дочь Машу, так верна супругу и настолько полна внутреннего достоинства, что запомнилась читателям как идеальная жена и мать», — комментирует шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Предыдущая статья
Аншлаг в «Современнике»: нечто зумерское в «Женитьбе Бальзаминова»
Следующая статья
Покупка недвижимости: как выбрать объект, который будет удобным и долговечным

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru