Академический научно-выставочный проект «Мифы. Легенды. Сказания» продемонстрирует живопись, графику, скульптуру и декоративное искусство из фондов Музейно-выставочного объединения Российской академии художеств и частных собраний. Обращение к древним или сакральным образам, темам и сюжетам обнажает потребность современного мастера в ассоциативной и символической связи его творчества с предысторией человечества, с ранними архаичными культурами и религиозными картинами мира. Обширная тематическая экспозиция, размещенная на двух этажах музея, объединяет более восьмидесяти произведений признанных классиков отечественного искусства, академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств. Среди художников-участников проекта: А.Г.Акритас, Ш.Е.Бедоев, О. Т.Басаев, О.В.Булгакова, М.М.Верхоланцев, Г.М.Визель, Н.М.Вдовкин, Ф.В.Волосенков, Т.Г. Назаренко, И.А.Старженецкая, Н.Г. Тоидзе, В.И. Переяславец (1918-2018), И.В. Пчельников (1931-2021), М.В.Красильникова, А.А.Любавин, Н.И.Любавина, Л.А.Давыдова, А.Р.Джикия, З.Б. Доржиев, А.Г.Ситников, Н.А.Ситникова, Д.Н.Санджиев, А.Д.Шмаринов (1933-2023), М.В.Дронов, М.В.Переяславец, Э.А.Жарёнова, Ф.А.Ибрагимов, В.Г.Калинин, И.П.Калинина, Г.И.Красношлыков, Е.Н. Максимов, Ю.А. Смирнова, Н.И.Рыбаков, В.И.Корнеев, В.А.Малолетков, С.В.Гавин, А.И.Мадекин, С.Г.Мильченко, Г.С.Мызников (1933-2018), А.Н. Бурганов, А.В.Балашов, Л.М.Баранов (1943-2022), м.в. Переяславец (1949-2020), А.В. Цигаль, Д.Н.Тугаринов, Д. Б.Намдаков, П.Н.Тураев, М.А.Бурганова, А.М.Смоленков, Н.Н.Опиок, З.К.Церетели, Н.Л.Цикулина, В.А.Чернорицкий, Ю.П.Платонов (1929-2016), А.В. Ремнёв, В.В.Тишин (1963-2015), Ф.А.Ибрагимов (1938-2020), Ю.Н. Мерзликина, Н.В. Мурадова, Л.И. Савельева, А. П. Парфенов, Н. В. Сомова, Ч. Б. Шенхоров, Х.В. Савкуев, Е.К.Горин, А.Б.Мусаев, А.Х., Гушапша, Р.З.Мазлоев, М.И.Кишев, Р. Н.Цримов, Л.Н.Нарбекова и многие другие.

Научный руководитель проекта — вице-президент РАХ Татьяна Александровна Кочемасова, кураторы – академики РАХ Татьяна Леонидовна Астраханцева и Елена Зурабовна Церетели.

Начиная с 1980-х годов «мифологическая» линия в творчестве российских художников была, с одной стороны, связана с попыткой уйти от традиционного соцреалистического мышления, с другой – являлась природной чертой мастеров, обладающих особым даром созерцания природы, слияния с ней. Для авторов, по своему воспитанию и образованию сформировавшихся в достаточно традиционной, но сложной культурной среде, это было настолько же необычным, насколько и закономерным. Чрезвычайная продуктивность мифологического направления в творчестве современных мастеров связана еще и с устройством их художественного мышления, фантазией, позволяющей легко преодолевать кажущуюся несовместимость противоречивых аспектов формы и содержания. Миф оказался для них неиссякаемым источником средств и способов символического мышления, позволяющего, по формулировке А.Ф. Лосева, наполнять предметы «более высоким и глубоким мифологическим смыслом, отрешаясь от бытового восприятия». «Миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая вещественная реальность». Именно эту интуицию конкретности и осязаемости мифической реальности мы сегодня видим в произведениях современных скульпторов, живописцев, графиков, в проявлении своеобразной интерпретации антропоморфных мотивов, в античной персонификации мифологических сюжетов, в очеловечивании мифологических фигур, в драматичной заостренности образов, в подчеркивании их жизненности.

Особенно интересно прослеживается тема мифов, легенд и сказаний в современном художественном пространстве. Замечательной особенностью творческого воображения Альбины Акритас является её способность совмещать различные эпохи и их героев в одном произведении, создавая очень впечатляющие по замыслу и стилистике работы, полные выдумки, ассоциативности и поэтической красоты. Художница разворачивает широкую панораму сцен из жизни античных людей и мудрых богов, предлагает вниманию зрителя сюжеты на библейскую тему и другие, при этом во всем тематическом многообразии прослеживается единая морально-этическая основа. Галина Визель посвятила многолетнюю профессиональную творческую деятельность изучению и художественному осмыслению древней культуры Югры. В её работах раскрываются не только мифологические и эстетические воззрения народов Сибири: обских угров, ханты и манси, различные пластические свойства материалов (керамики, бронзы), но и даны примеры удивительного сочетания глубоко народной традиции и эстетики «ученого», профессионального искусства. На протяжении последних пятнадцати лет Дмитрий Санджиев работает над масштабным художественным проектом «Мифы планеты», возникшим в результате его путешествий по Мексике, Египту, Индии и другим странам мира – носителям древнейших цивилизаций. В сюжетах его картин можно найти отголоски многих мировых мифов, легенд, сказаний — художник предстаёт интерпретатором наследия мировой культуры, пропущенной «через себя». Михаил Верхоланцев — прекрасный стилист, чувствующий всё характерное в изображаемой эпохе. Его образы — острые парафразы текстов классиков, а темы графических и живописных работ разнообразны: это карельский эпос «Калевала», евангельские притчи, античность. В течение нескольких лет Александр Джикия исследовал репродукции древнегреческих вазописей и крито-микенских печатей, копируя и интерпретируя их. В его произведениях разделение реальности на действительность и вымысел достаточно условно, а легенды, сны и поэзия неотделимы друг от друга. Ему удаётся погрузиться в таинственный мир ушедшей эпохи, забытой цивилизации и отобразить его через призму своего оригинального художественного видения.

Библейская мифология также органично вошла во внутренний мир многих отечественных живописцев и скульпторов, мастеров декоративного искусства, стала не только источником сюжетов, но прочувствованной частью их самосознания, формой художественного видения, авторской идеологией. Церковное и религиозное искусство является одной из ярких страниц творчества всемирно известных художников — Зураба Церетели, Леонида Баранова, других авторов. Виктор Калинин и Александр Ситников, Шалва Бедоев и Олег Басаев посредством живописных полотен размышляет о непреходящих ценностях бытия, о жизни человека в его духовной и земной ипостасях. При этом работы поражают не только своими образами, но и цельностью, соединением свободы внешнего физического и внутреннего духовного движения. Ключ к правильному восприятию мифологических образов художников состоит в том, что все видимое в природе они мыслят не портретами, а символами.

Мифологическое постижение мира в своей основе носит не рациональный, а эмоционально-чувственный характер, актуализируя понятие сопричастности. Давний интерес Валерия Малолеткова к истокам христианства воплощается с помощью лаконичного языка пластики и тонкого живописного колорита. Уникален текстиль Натальи Мурадовой с его многослойной структурой поверхности, исполненный в авторской сложной технике с применением живописи, шитья, печати. Абсолютно индивидуальны работы Любови Савельевой с открытой ею в стекле темой пространственных метаморфоз в соединении с характерной свободной росписью. Новый взгляд на традиционный материал меняет отношение к пониманию его истинной природы, выявляет его разную субстанциональную выразительность, в корне меняя принципы формообразования, образы и смыслы.

Жизненность, как значимая характеристика мифологического измерения, подразумевает и актуализацию через переосмысление традиционных сюжетов. Сегодня, когда миф вытеснен с переднего плана культуры, он продолжает жить в бессознательных структурах человеческой психики в форме архетипов, древнейших культурных образцов. Художественная работа с этим материалом, таким образом, имеет не только чисто эстетическую, но культурно-антропологическую ценность. Говоря афористично, миф – это не история, которую рассказывают, а реальность, которой живут. Одним из первых к притчево-мифологическому жанру обратился Андрей Балашов. Важно отметить, что мифология здесь понимается в аутентичном, а не в поверхностно расхожем смысле – как выражение пластическим языком глубинных основ миропонимания. В скульптуре «Миф I. Кентавр+Сирена» (2021, бронза) мы находим концентрированное выражение жизненного конфликта, столкновение противоречий. Две фигуры здесь находятся в противоборстве, одновременно выражающем и природную ярость рукопашной схватки и аллегорию поединка добра со злом. Оба мифических существа здесь, в сущности, изображены как люди, но совершенно противоположны по восприятию. Кентавр представляет героическое начало, предстает на пике своего возвышенного усилия, опирающегося на прочную основу земли (его человеческая сущность здесь подчеркнута ступнями передних ног, в отличие от копыт на задних). Иной ракурс тому же мотиву мифологического первоединства дает скульптура Сергея Мильченко, балансирующая – между формой и содержанием, самоценной пластикой и необходимой нарративностью – «вещностью», пропущенными через руки и душу мастера. В скульптуре «Европа и ее бык» (2023, бронза, камень) у Мильченко отношение к мифу иронично-миметическое, как к живому человеку – а потому неуловимое. Сизиф Михаила Дронова (2023) – это в буквальном смысле человек, который пытается удержать падающий камень; «механистичность» задачи сочетается с живой лепкой и юмором. То же мы видим в скульптуре Виктора Корнеева «Давид» (2017, алебастр) – в ней разумная утрированность образа, вычурная резкость, ломанность объема. Постмодернистские ретроспективные эксперименты с античным мифом продолжает интеллектуальная игра со скульптурой древнего Рима – неожиданно дерзкая капитолийская волчица Геннадия Красношлыкова. Его «Убегающий Рим» (2006, бронза) – это высокое искусство стилизации в современном контексте.

Экспозиция академического проекта «Мифы. Легенды. Сказания» демонстрирует многообразие форм выражения, основанных на изобразительных и пластических первоисточниках: от абстракции и кубизма до постмодернистской иронии, к которым обращаются современные авторы.

В начале октября года в Российской академии художеств состоится научная конференция «Мифологические измерения современного российского искусства», организованная Научно-исследовательским институтом теории и истории изобразительных искусств РАХ, Отделением искусствознания и художественной критики РАХ, Региональным отделением Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ совместно с Институтом кино и телевидения (ГИТР). В рамках научных заседаний будут рассмотрены темы феномена мифа и его рецепция в пространстве современного российского искусства, неомифологические тенденции в визуальной культуре XX–XXI веков, аспекты взаимодействия экзистенциального и мифологического в искусстве, мифологическая традиция как источник образности в современном российском искусстве и другие.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи Т.Л. Астраханцевой