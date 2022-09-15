Английский язык для начинающих: с чего начинать?

Для чего люди хотят изучить английский язык? В современном мире – это необходимость, а не прихоть, как обстоят дела с другими иностранными языками. Поэтому не стоить удивляться большому количеству желающих освоить English.

Начинать изучать иностранный язык можно в любом возрасте – было бы желание. Не беда, что ваши познания ограничиваются парой классических фраз: «Good morning» и «How much is?»! Также важно подобрать эффективную методику.

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Правильная тактика и регулярные занятия помогут вам быстро освоить азы, чтобы потом приступить к более углубленному изучению языка. Итак, с чего начать? Вот несколько полезных советов.

Для начала нужно понять, а зачем вам вообще английский? Цели у всех разные:

кому-то необходимо сдать на «отлично» экзамен;

кто-то хочет смотреть фильмы и читать книги в оригинале;

кому-то необходимо общаться с деловыми партнерами-иностранцами;

кто-то планирует переезд на ПМЖ в англоязычную стран.

Постановка цели – это первый этап на пути успешного изучения иностранного.

Далее, определяемся с временем и форматом. Если свободного времени у вас достаточно, то лучше записаться в оффлайн группу или обратиться к частному репетитору. Плюсы такого формата заключаются в том, что преподаватель всегда укажет вам на ошибки.

Если же в своем плотном графике вы не можете выделить время на регулярные занятия, то лучше рассмотреть вариант самостоятельного обучения онлайн. Вам нужно выбрать подходящие курсы, которые позволят заниматься где угодно: в дороге, во время рабочего перерыва или даже в кровати перед сном.

Минус такого формата состоит в том, что вы должны самостоятельно контролировать процесс обучения. Но, если подобрать хорошие курсы, то это не вызовет затруднений.

Начинать нужно с основ. В первую очередь – это алфавит (названия и написание букв), а потом – правила чтения. Здесь важно изучить транскрипцию, это поможет в правильном произношении.

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Английский язык в этом плане достаточно сложный, здесь далеко не все слова как слышатся, так и пишутся. К тому же очень много исключений из правил.

Если вы изучаете английский с нуля, то уделите внимание грамматике. На ее основе строится речь. Она позволяет понимать тексты и самостоятельно составлять предложения.

Конечно, это непросто, но не нужно пытаться освоить все сразу. Учитесь постепенно на хорошем материале, и все у вас получится!

Набирайте словарный запас. Чем больше слов вы знаете, тем проще будет читать тексты, воспринимать на слух речь носителей языка, разговаривать на English самостоятельно. При запоминании новых слов поможет ассоциативный метод.

Также большим подспорьем могут стать иллюстрации и аудио- и видеоматериалы. Удобнее всего изучать лексику по темам. Начинать нужно с простых слов и понятий: продуктов, бытовых вещей, природных явлений, основных глаголов.

Онлайн курсы предлагают изучение английского в игровой форме и естественной манере. Выучив несколько новых слов и фраз, вы сразу же начинаете практиковаться. Это улучшает запоминаемость и делает изучение иностранного языка приятным и увлекательным занятием.

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