Ассоциация анимационного кино подводит итоги

В целом, год прошел очень плодотворно, как для отдельных компаний-членов ААК, так и для российского анимационного кино в целом.

В 2023 г. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность полного государственного финансирования полнометражных анимационных фильмов. Кроме того, будет продолжена работа по снижению налоговой нагрузки на отрасль. Президент РФ поручил рассмотреть вопрос об оказании мер финансовой поддержки отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, используемых в производственном цикле киноиндустрии.

Еще один пункт поручения Президента касается производителей товаров и услуг, которые используют лицензии на отечественные образы из детской литературы, кино и анимации. Профильный орган исполнительной власти – Министерство промышленности и торговли РФ – представит предложения по субсидированию части расходов на развитие производства таких товаров с использованием указанных образов.

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова подводит итоги 2023 г.:

«Анимационная отрасль в последние годы стала одной из наиболее интенсивно развивающихся креативных индустрий. Такие результаты были бы невозможны без стратегических механизмов государственной поддержки, которые позволили всего за несколько лет добиться кратного увеличения объема анимационного рынка. Благодаря налоговым льготам, которые получила индустрия, наша анимация совершила качественный скачок - за последние пять лет объем производства вырос в три раза, превысив 150 часов анимации в год, и продолжает увеличиваться.

В 2023 г. мы продолжили осваивать новые рынки, идем в Латинскую Америку, страны MENA, Азию. В 2024 г. нам предстоит очень большой объем работ, потому что эти страны достаточно обширны по населению, но их рынки пока не очень развиты. Но в Китае или Индии наш контент уже известен и пользуется большим спросом. Отечественная анимация конкурентноспособна на мировом рынке и достойно представлена как на уровне креатива – то есть творческой идеи, так и по уровню художественного воплощения».

8 апреля 2023 г. в России впервые отметили День российской анимации в статусе официального государственного праздника.

В 2023 г. представители Ассоциации приняли участие в ряде официальных и отраслевых мероприятий, таких как: ПМЭФ-2023, Московской неделе предпринимательства, Российской креативной неделе-2023, Национальном чемпионате творческих инициатив ArtMasters, Российской креативной неделе «Сибирь»-2023, форуме «Сделано в России», заседаниях Российско-Китайской рабочей группы, Российско-Китайской Подкомиссии по гуманитарному сотрудничеству и др.

В числе профильных мероприятий 2023 г.:

международные кинорынки: фестиваль и кинорынок CICAF в Ханчжоу, SIFF Market в Шанхае, TIFFCOM в Токио, Telefilm Vietnam в Хошимине, Bangkok International Digital Content, BCWW в Южной Корее, Indian Film Bazaar, Dubai International Content Market, Kids Russia & Licensing World Russia, Kids Central Asia Spring, «Мир детства», «The 2nd Global Digital Trade Expo» в Ханчжоу и др.

фестиваль и кинорынок CICAF в Ханчжоу, SIFF Market в Шанхае, TIFFCOM в Токио, Telefilm Vietnam в Хошимине, Bangkok International Digital Content, BCWW в Южной Корее, Indian Film Bazaar, Dubai International Content Market, Kids Russia & Licensing World Russia, Kids Central Asia Spring, «Мир детства», «The 2nd Global Digital Trade Expo» в Ханчжоу и др. фестивали : Телефестиваль стран ШОС в Нанкине, XXVIII Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале, I Воронежский международный анимационный фестиваль, II Международный фестиваль анимационного кино «Анимур», Russian Film Festival в разных странах мира, «Мир чудес» в Калининграде и Сербии, VII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» и др.

: Телефестиваль стран ШОС в Нанкине, XXVIII Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале, I Воронежский международный анимационный фестиваль, II Международный фестиваль анимационного кино «Анимур», Russian Film Festival в разных странах мира, «Мир чудес» в Калининграде и Сербии, VII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» и др. премии: Национальная анимационная премия «ИКАР», Российская национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards, X премия АПКиТ, «Золотой медвежонок»-2023, «Золотой орел», Russian Licensing Awards-2023, Национальная детская премия «Главные герои», Национальная премия интернет-контента-2023 и др.

Национальная анимационная премия «ИКАР», Российская национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards, X премия АПКиТ, «Золотой медвежонок»-2023, «Золотой орел», Russian Licensing Awards-2023, Национальная детская премия «Главные герои», Национальная премия интернет-контента-2023 и др. питчинги: ААК выступила организатором питчингов с представителями индустрии анимационного кино Китая и Аргентины.

ААК выступила организатором питчингов с представителями индустрии анимационного кино Китая и Аргентины. выставки b2c: «Жить дружно!» на ВДНХ, «Смешарики. Искусство быть круглым» на Хлебзаводе и др.

В 2023 г. ААК выступила информационным партнером таких мероприятий как Moscow Export Day в рамках Московского предпринимательского форума, Московского Лицензионного Саммита, XIV Конгресса индустрии детских товаров, форума Медиапродакшн.PRO, World Content Market, XVII Большого фестиваля мультфильмов, I фестиваля дебютантов анимационного кино «Гнездо».

В 2023 г. ряды ААК пополнились новыми членами, в нее вошли студии «Купи голос», «Platoshka», «Биг Папа», «Terra Anima», Анимационная студия Юсуповых, «МуВи энд Ко», «Чайлгуд Анимейшн», «Peganov Entertainment», «Реппи», «Пинеточная страна», «Дом Фёклы», «СПкино».

В 2023 г. ААК провела VI Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» совместно с МДЦ «Артек», успешно реализовала собственные проекты – создание анимационного альманаха «Я САМ. Стихи. Анимация. Музыка» и «Школы детской мультипликации Донбасса. Поддержка, обучение и интеграция в Россию», а также приступила к продюсированию сериала «Акварельные краски» по произведения К.Г. Паустовского с московскими и региональными детскими анимационными студиями.

2023 г. был отмечен динамичным развитием сферы подготовки кадров в индустрии анимационного кино.