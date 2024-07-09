РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваБахрушинский музей представляет выставку «Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой»

Бахрушинский музей представляет выставку «Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой»

editor
By editor
43
Плисецкая-М.М.-Нина-Заречная-(костюм---П.Карден)_-Богатырев-А.Ю.---Треплев.-Государственный-академический-Большой-театр-

Майя Плисецкая – особая стихия, отдельная планета, неповторимый образ. Она опережала время и вела его за собой, всегда оставляя в истории и эстетике балета уникальный след. Поражала своим магнетизмом и стилем, собирала овации и покоряла сердца. Вдохновляла деятелей искусства, модельеров с мировыми именами, задавала новые высоты и горизонты.

Трехкомнатную квартиру на шестом этаже в доме на углу Тверской и Мамоновского переулка Майя Плисецкая и Родион Щедрин приобрели в 1963, прожили там до 1991 и продолжили останавливаться в ней вплоть до 2015 уже после своего переезда в Мюнхен. В феврале 2022 Щедрин передал помещение Бахрушинскому театральному музею.

Обстановка квартиры сохранена практически в нетронутом виде. Афиши, сценические костюмы и аксессуары. Произведения великого Фернана Леже, литографии Марка Шагала, множество памятных фотографий, портреты Майи Михайловны работы Артура Фонвизина, Арутюна Галенца, Эрнста Фукса. Фигурки лебедей – как напоминание о самой известной партии Плисецкой: Одетты-Одиллии из «Лебединого озера», которую она танцевала на сцене Большого более 800 раз. Драгоценный сувенир из детства – керамический кукольный сервиз из Осло, подаренный маленькой Майе по пути семьи к месту работы ее отца – на Шпицберген, где он служил генеральным консулом СССР. Духи от Робера Пиге, фотопортрет Лили Брик, познакомившей Плисецкую с Родионом Щедриным… В общей сложности в фондах Бахрушинского музея хранится около 10 000 экспонатов, связанных с творчеством Плисецкой и Щедрина.

Среди выдающихся художников, создававших сценические образы Плисецкой, — Пьер Карден, чья история работы с великой балериной стала звездной с самого первого дня; Александр Головин, Ив Сен-Лоран, Симон Вирсаладзе, Валерий Левенталь, Сергей Кобуладзе, Дениз Фужероль и многие другие гении сценографии. Десятки шедевров – память о выдающихся мастерах и бессмертных ролях – хранятся в фондах БТМ.

Предыдущая статья
Телеканал «Россия» снимет масштабный документальный фильм «Семья семей»
Следующая статья
Авангард в живописи и автомобилестроении

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru