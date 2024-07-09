Бахрушинский музей представляет выставку «Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой»

Майя Плисецкая – особая стихия, отдельная планета, неповторимый образ. Она опережала время и вела его за собой, всегда оставляя в истории и эстетике балета уникальный след. Поражала своим магнетизмом и стилем, собирала овации и покоряла сердца. Вдохновляла деятелей искусства, модельеров с мировыми именами, задавала новые высоты и горизонты.

Трехкомнатную квартиру на шестом этаже в доме на углу Тверской и Мамоновского переулка Майя Плисецкая и Родион Щедрин приобрели в 1963, прожили там до 1991 и продолжили останавливаться в ней вплоть до 2015 уже после своего переезда в Мюнхен. В феврале 2022 Щедрин передал помещение Бахрушинскому театральному музею.

Обстановка квартиры сохранена практически в нетронутом виде. Афиши, сценические костюмы и аксессуары. Произведения великого Фернана Леже, литографии Марка Шагала, множество памятных фотографий, портреты Майи Михайловны работы Артура Фонвизина, Арутюна Галенца, Эрнста Фукса. Фигурки лебедей – как напоминание о самой известной партии Плисецкой: Одетты-Одиллии из «Лебединого озера», которую она танцевала на сцене Большого более 800 раз. Драгоценный сувенир из детства – керамический кукольный сервиз из Осло, подаренный маленькой Майе по пути семьи к месту работы ее отца – на Шпицберген, где он служил генеральным консулом СССР. Духи от Робера Пиге, фотопортрет Лили Брик, познакомившей Плисецкую с Родионом Щедриным… В общей сложности в фондах Бахрушинского музея хранится около 10 000 экспонатов, связанных с творчеством Плисецкой и Щедрина.

Среди выдающихся художников, создававших сценические образы Плисецкой, — Пьер Карден, чья история работы с великой балериной стала звездной с самого первого дня; Александр Головин, Ив Сен-Лоран, Симон Вирсаладзе, Валерий Левенталь, Сергей Кобуладзе, Дениз Фужероль и многие другие гении сценографии. Десятки шедевров – память о выдающихся мастерах и бессмертных ролях – хранятся в фондах БТМ.