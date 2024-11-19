Бахрушинский театральный музей предоставил эскизы Бориса Мессерера на выставку «Вокруг Кармен»

Выставка, посвященная интерпретации образа свободолюбивой цыганки Кармен в литературе и искусстве XX века, открывается 20 ноября в филиале Пушкинского музея – Мемориальной квартире Святослава Рихтера. Бахрушинский театральный музей предоставил для экспозиции эскизы сценографа легендарного балета «Кармен-сюита» Бориса Мессерера.

Идея постановки «Кармен-сюиты» в Большом театре в 1967 году принадлежала двоюродной сестре художника – гениальной Майе Плисецкой, которой, кстати, в этот же день – 20 ноября – в 2024 исполнилось бы 99 лет.

«Танцевать Кармен мне хотелось всегда. Мысль о своей Кармен жила во мне постоянно – то тлела где-то в глубине, то повелительно рвалась наружу, – говорит Майя Плисецкая. – Да и музыка Бизе мне казалась насквозь танцевальной, она будила во мне пластические аналогии. Я “видела” ее. И потом – я всю жизнь люблю испанские танцы, восхищаюсь ими. Из всех народных танцев они самые выразительные – своей сопряженностью резких контрастов, чувственностью и хрупкой духовностью, сложностью и фольклорной простотой. («Плисецкая. Стихия по имени Майя. Портрет на фоне эпохи», Плескачевская И.Н. Издательство АСТ, 2024 г.)

Побывав на московских гастролях Национального балета Кубы в 1966 году, балерина загорелась идеей пригласить на постановку «Кармен» кубинского хореографа Альберто Алонсо. Музыку для балета – транскрипцию великой оперы Бизе – написал Родион Щедрин.

Свой весомый вклад в успех спектакля внес и Борис Мессерер, на тот момент главный художник МХАТ. Емкую фразу балетмейстера Алонсо «Вся жизнь Кармен – коррида» Мессерер интерпретировал в метафорически точных декорациях. Сцена, оформленная как полукруглый дощатый загон для боя быков, превратилась в место, где разыгрывается трагедия человеческой жизни. Узнаваемым символом балета стала маска быка, которая находилась над сценой и служила ключевым визуальным элементом афиш и программ.

Для выставки «Вокруг Кармен» Бахрушинский музей предоставил семь работ Бориса Мессерера, среди которых – женские и мужские костюмы и легендарный эскиз главной сцены. Всего же в коллекции Бахрушинского музея хранится свыше 160 экспонатов, связанных с творчеством Мессерера – театрального художника, сценографа, педагога.

Борис Мессерер является автором сценографии около 200 опер и балетов, книги воспоминаний, альбомов. Сотрудничал с Юрием Завадским, Аркадием Райкиным, Валентином Плучеком, Анатолием Эфросом, Борисом Покровским, Олегом Ефремовым. Закончив Московский архитектурный институт, Борис Асафович выступил в качестве сценографа в театре «Современник». Он оформил чешскую сказку «Третье желание», затем «Белоснежку и семь гномов», «Сирано де Бержерака», «Старшую сестру», «Назначение». До начала работы в Большом театре ему довелось оформить множество спектаклей в самых известных театрах Москвы: во МХАТе – «Сладкоголосую птицу юности», «Принца и нищего», в Вахтанговском театре – «Тринадцатого председателя», «Три возраста Казановы», в Театре Сатиры – «Чудака», «Самоубийцу», в Театре на Малой Бронной – «Покровские ворота». В 1963 году его пригласили в Большой театр оформить балет «Подпоручик Киже». Но особенного успеха удостоились его декорации к балету «Кармен-сюита». Этот балет шёл в театрах во многих городах мира – Токио, Хельсинки, Буэнос-Айреса, Милана и других.