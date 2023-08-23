Бета-версия приложения NERA проходит тестирование

QA-инженеры и фокус-группа пользователей приступили к тестированию первой версии приложения NERA. Они проверят его работу на разных операционных системах, смоделируют нестандартные ситуации при использовании и подтвердят безопасность всех алгоритмов. Отдельно работают usability-тестировщики, которые помогут довести до совершенства интерфейс приложения.

Предварительная версия приложения для саморазвития NERA уже готова. Завершены методологические работы, дизайн и создание кода. В настоящее время разработчики и группа добровольцев проверяют все функции программы и определяют потребности пользователей.

Каждую миссию и практику проходит несколько тестировщиков, чтобы на основе количественных предположений определить, сколько человек из целевой аудитории сталкивается с той или иной проблемой и как можно устранить возможные недостатки системы. Рассматриваются все нюансы, от скрола на разных устройствах и форматах экранов до скорости и плавности появления уведомлений. Размер шрифта и его соотношение к иллюстрациям, центровка компонентов, функции личного кабинета и легкость прохождения регистрации на платформе. Тестировщики смотрят, есть ли задержка в воспроизведении видео, находят решения для повышения качества анимации аватаров. Отдельное внимание уделяется аудиоформату, поскольку одна из функций приложения - воспроизведение в голосовом режиме описаний и заданий некоторых образовательных материалов.

NERA станет первой в России просветительской платформой, где можно будет построить персонифицированную стратегию жизни, прокачать свои навыки soft skills, найти ключ к гармоничным отношениям, освоить практики развития креативности, научиться управлять своими эмоциями. В момент релиза, который запланирован на сентябрь 2023 года, пользователи смогут пройти 11 миссий в четырех зонах развития личности: «Мышление, «Социализация», «Целедостижение», «Персональная устойчивость». Цифровой наставник предложит более 50-и заданий от практикующих психологов, лидеров креативных индустрий и бизнес-тренеров.

В сентябре приложение будет доступно для скачивания. Уже сейчас можно оставить заявку на уведомление, чтобы получить бесплатный доступ ко всем курсам в числе первых!

Просветительская платформа NERA реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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