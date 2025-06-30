Библиотека для молодёжи превратилась в мультикультурное пространство мистики и тайн

Не считали часов, не видели берегов, не боялись ходить по грани реального и потустороннего, страшного и чертовски завораживающего: в ночь перед Днём молодёжи свыше 1300 посетителей стали участниками в акции «Бессонница в РГБМ». В демонических образах, одеяниях и гриме посетители погружались в сюжеты хорроров, народного фольклора и фантазий современных авторов. Панночки, русалки, оборотни и привидения в антураже библиотечных книг, полок, столов и кафедр продемонстрировали все грани «тёмной стороны» мировой культуры. Молодёжи была представлена ночная программа мероприятий с названием «От рассвета до заката», которая объединила различные форматы интеллектуальных развлечений: творческие встречи и мастер-классы, книжные презентации, вернисажи и концерты, викторины и игротеки.

Стилизованный шабаш начался в холле – с фортепианного лайва, погружающего в дремоту и творчество Вертинского, от поэта, вокалиста и пианиста Сергея Гейченко, который исполнил задумчивые баллады и композиции с нотками юмора. Оттолкнувшись от поэзии и музыки, участники перешли в Зал визуальных искусств – к обсуждению романа «Магазин работает до наступления тьмы» с писательницей Дарьей Бобылёвой, которая в ходе встречи призналась, что обожает авторов Серебряного века и литературу русского зарубежья. «И эта книга дала мне возможность внедрить туда кучу отсылок, аллюзий, реминисценций любимых авторов и историй. И некоторые из них никто до сих пор никто не нашёл, пусть ищут, я не буду открывать все карты», – отметила автор романа о блогере Славике, сотруднике антикварного магазина, в котором происходят странные события.

Параллельно в Зале редкой книги проходила встреча с магистрантом кафедры философии религии и религиоведения ПСТГУ Романом Тужиковым, который, приводя в пример диалог мыслителей Николая Кузанского и Мартина Хайдеггера, показал, как их идеи открывают новые горизонты в понимании бытия и бросают вызов современности. Участники беседы выясняли, может ли мистический опыт стать мостом между теологией и философией, исследовали пределы нашего познания и возможности философии в эпоху кризиса метанарративов.

О жанре ужасов в Зале визуальных искусств увлечённо рассказывал киноблогер Дмитрий «KinoKiller» Овчинников, отмечая любимые экранизации и неудачные попытки представить книжные хоррор-сюжеты в кино. В ходе беседы, которая иллюстрировалась фрагментами душещипательных фильмов голливудского и азиатского производства, насмотренный эксперт подчеркнул, что секрет успеха заключается в простоте: «Фильм японского режиссёра Рюхэя Китамуры «Полуночный экспресс» – интересное переложение рассказа, в которое добавили сюжета, проработали мир. Советую ознакомиться и с другими рассказами Клайва Баркера из сборника «Книги крови».

Тайны «мИИстики» в Мастерской раскрывала Валерия Титова, арт-директор нейросетевых проектов и автор TГ-канала «ЭйАйЛера». Пугающие нейросети и страшный контент стали главной темой для обсуждения: «Существует понятие «AI-криптиды» – это загадочные сущности, которые обитают в латентном пространстве нейросети. Например, философский фильм ужасов «Василиск Роко» рассказывает о всезнающем искусственном интеллекте, который карает всех, кто не способствует его развитию. Конечно, это миф, но, возможно, стоит приложить усилия к развитию ИИ».

В сюжеты ирландского фольклора погрузились слушатели лекции Наталии Оленевой, выпускницы Института истории религии и духовной культуры РГГУ. Наталия рассказала о Короле котов и других волшебных котах, которые встречаются в ирландских сагах, сказках и быличках: «В ирландском фольклоре можно говорить о целом кошачьем «лоре». Так, в средневековой Ирландии существовала легенда, по которой король Артур сражался с огромным котом. Эта битва изображена на древней мозаике из итальянского собора Отранто».

Самые отважные гости отправлялись в VR-путешествия по иным мирам, принимали участие в «Скример-тесте» и турнире по настольной игре «Страшные сказки» от Hobby World. Самые творческие – примеряли на себя «пугающие» образы с помощью аквагрима, превращали свои сновидения в произведения искусства, создавали ловцы снов и «жутких» героев комиксов. Также все желающие смогли присоединиться к таинственному ритуалу японской чайной церемонии, которая стала своеобразной метафорой жизни, где темнота не скрывает, а раскрывает глубину момента.

Утром тьма рассеялась, и жуткие сновидения растворились в рассветном тумане. Все, кто стойко выдержал встречу со своими кошмарами и провёл целую ночь на «Бессоннице в РГБМ» в окружении мифических существ, могут смело назвать себя героями. И искать себя на фотографиях, на которых запечатлены, несомненно, одни из самых необычных моментов в жизни.