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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Более 30 объектов и 4 миллиона гостей за год: Музейный город ВДНХ

editor
By editor
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музейный-город-вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

На Главную выставку страны приходят не только за красотой архитектуры и прогулками по живописной территории, но и за новыми знаниями. Здесь расположился крупнейший музейно-выставочный кластер страны — Музейный город ВДНХ, который объединяет свыше 30 объектов. За последние 12 месяцев площадки посетили 4 миллиона человек.

Музейный город ВДНХ продолжает привлекать все больше москвичей и туристов. Число гостей выросло на 60% по сравнению с 2023 годом (свыше 2,5 миллиона гостей). Самыми популярными объектами в 2024 году стали Центр «Космонавтика и авиация», Музей «АТОМ» и павильон «Макет Москвы».

ВДНХ продолжает не только сохранять культурное наследие, но и создавать современные пространства для образования и отдыха. Среди открытий уходящего года стоит отметить экспозицию «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» Государственного музея Л.Н. Толстого в павильоне № 61 «Центросоюз». Выставка знакомит посетителей не только с содержанием романа, но и с философскими взглядами Толстого, а также рассказывает об особенностях эпохи, о мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века.

В сентябре открылся Выставочно-торговый центр Киргизской Республики в павильоне № 4 «Кыргызстан». Это уже седьмой отреставрированный национальный павильон на ВДНХ, где гости могут познакомиться с культурой, традициями и достижениями стран ― участниц СНГ.

Кульминацией года стало открытие в ноябре экспозиции Третьяковской галереи в павильоне № 1 «Центральный». Здесь представлены произведения крупнейших мастеров XX века, включая работы Веры Мухиной, Александра Дейнеки и современных художников. Некоторые шедевры впервые выставлены для широкой аудитории.

В декабре в павильоне № 59 «Зерно» открылся Музей героизма — первое в России мультимедийное пространство, посвященное примерам мужества соотечественников.

Также в уходящем году проекты Музейного города ВДНХ снова получили признание на VI Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей». «Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ» отмечена дипломом второй степени в номинации «Лучшее музейное мероприятие». Событие объединило 35 площадок и собрало 79 тысяч гостей, предложив им насыщенную программу с выставками, экскурсиями, театрализованными представлениями и концертами. В номинации «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» лауреатом стал Музей городского хозяйства города Москвы.

Многие музеи ВДНХ расположены на Центральной аллее и рядом с ней. Посещая основные экспозиции и временные выставки, гости узнают о различных сферах искусства и науки, национальных культурах и отраслях промышленности. Коллекции музеев рассказывают об истории развития общества: от возникновения письменности до освоения космоса.

Также жители и гости Москвы могут воспользоваться одним из постоянных тематических маршрутов Музейного города ВДНХ — «Технологии», «Общество», «Искусство», «Экология» и «Национальные культуры». Изучить их подробнее и запланировать познавательный визит на Выставку можно с помощью бесплатного мобильного приложения «ВДНХ», а также на официальном сайте.

Открытие новых музейных объектов для гостей ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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