Что посмотреть по пути в Верхнюю Балкарию

Планируя отправиться в Верхнюю Балкарию, важно знать, что в народе село называется «жемчужина Северного Кавказа». Это обусловлено сходством с горным царством, в котором территория пропитана первозданностью. Главное преимущество – сохранившиеся памятники архитектуры.

Особенности Верхней Балкарии

Предлагаемая многими туристическими операторами экскурсия Верхняя Балкария, предполагает посещение места, которое стало первым поселением на территории современного Кавказа. Удобное местоположение в Черекском ущелье, формирует благоприятные климатические условия: суровые зимы и теплое лето. Каждый турист может сполна насладиться:

невероятными красотами Кавказских гор;

уникальными видами деревьев и кустарников;

кристально чистым озером.

Все это чудесным образом сочетается со старинными постройками, которые каждому способны напомнить о былых временах. Кроме того, местность вызывает неописуемый восторг наличием пушистых коричневых коров, шерсть которых составляет порядка 5 см в длину.

Лучшие места для туристов

Село отличается обилием мест, которые стоит посетить каждому туристу. Среди главных достопримечательностей выделяют:

голубые озера;

Черекское ущелье;

Башня Абаевых.

Расположенные на территории села озера отличается своей идеальной чистотой, что напрямую связано с расположением у подножья гор. Наиболее лучшим считается Церик-Кель, которое в переводе означает «гнилое». Историкам доподлинно неизвестно происхождение наименования, но многие склоняются к легендам и повышенному содержанию сероводорода. Главной особенностью считается стабильная температура – +9 градусов, вне зависимости от времени года. Максимальная глубина установлена на уровне 279 м, что подтверждает целесообразность активного развития дайвинг-центра.

Черекское ущелье – не менее популярное место. Перед въездом в туннель предстоит выйти из автобусов, чтобы успешно пробираться сквозь извилистые тропы, ведущие вдоль гор к краю пропасти. Каждому гарантируется максимальный выброс адреналина и невероятные эмоции.

Башня Абаевых расположена в находящемся поблизости заброшенном поселении Кюннюм. Считается памятником архитектуры, который находится под охраной. Время постройки = средневековье. Сегодня у подножья расположено небольшое кафе, где можно не только перекусить, но и посмотреть на все пейзажи со стороны, находясь в тихой уютной обстановке.

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