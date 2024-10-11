В Москве состоялась светская премьера музыкального игрового фильма – «Малышарики. День рождения»

Слева-направо: Илья Попов, Полина Никифорова, Катерина Савчук, Наталья Онацко, Ольга Вербицкая, Аня Кораблева, Ксения Дорофеева, Ева Соклакова с родителями и Константин Хабенский

Мероприятие прошло в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». В широкий прокат фильм вышел 10 октября. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

Картину представили: исполнитель главной роли Константин Хабенский, а также Илья Попов (ГК «Рики», основатель), Юлия Немчина (ГК «Рики», генеральный директор), Аня Кораблева (ГК «Рики», продюсер), Сергей Васильев и Марина Ланда (композиторы проекта) и члены съемочной группы.

Константин Хабенский, актёр, исполнитель роли Папы в фильме:

Дорогие малыши, спасибо большое за то, что нашли в себе силы в столь позднее время прийти к нам на премьеру. Мы очень старались, чтобы кино получилось, чтобы оно понравилось вам, чтобы оно понравилось вашим родителям, и чтобы оно понравилось родителям ваших родителей. Приятного просмотра!

Илья Попов, основатель ГК «Рики»:

«Солнышко проснулось, новый день на дворе!» — кажется, что сегодня почти каждый ребёнок, а также мамы и папы в нашей в стране знают продолжение этой фразы. А буквально девять лет назад мы только задумывали создание этого проекта. И, честно говоря, тогда мы не знали, что спустя не такое уж продолжительное время этот фильм будет представлен, как большая кинопремьера. Конечно, это чудо не случилось бы без команды проекта, а именно – без Ани Кораблевой, нашего продюсера, без Константина Хабенского, который стал бессменным папой Малышариков, и, конечно, без чудесных композиторов – Сергея Васильева и Марины Ланда, которые к каждой серии пишут новую песню.

Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»:

Уже скоро будет десять лет, как появились «Малышарики». И за столь относительно небольшой период было реализовано огромное число проектов командой, которая присутствует здесь. Причем не только на сцене, но и в зале, а также в двух наших студиях. А сколько волшебных песен, написано прекрасными композиторами – Сергеем Васильевым и Мариной Ланда. И конечно же, сегодня «звездный час» для нашего продюсера – Ани Кораблевой. Я искренне поздравляю всю команду с премьерой. Уверена, что при просмотре картины в зале будет царить душевная, семейная атмосфера. Спасибо всем и, приятного просмотра!

Аня Кораблева, продюсер проекта:

Это наше первое игровое кино и, мы ужасно волнуемся. Я хочу сказать спасибо моей команде, это удивительные люди, лучшие люди на земле, я вас всех люблю! А еще у нас был актерский состав мечты. Помимо Малышариков, с нами был Константин Юрьевич, который многие годы дружит с проектом. Спасибо, что создали такого папу для нашего кино. И еще хочется сказать спасибо группе компаний «Самолет», благодаря вам Малышарики нашли дом!

В мероприятии приняли участие звезды кино и телевидения, а также известные блогеры, среди которых: София Каштанова, Наталья Бардо, Полина Айнутдинова, Анастасия Стежко, Тая Скоморохова, Таша Белая, Ирина Йовович, Сергей Филин, Алиса Буслова, Габриела MG, Алексей Гаврилов, Катерина Кейру, Дарья Калмыкова, Илья Кондратенко, Люси Пылаева (lovalova), Елена Переверзева, Екатерина Ляпцева (Kate Brush), Кристина Корнелюк и многие другие.

Самой яркой звездочкой вечера стала исполнительница роли Малышки — двухлетняя Ева Соклакова. Появившись на красной ковровой дорожке в пышном платье, Ева приковала внимание прессы, а каждый гость хотел сфотографироваться с юной актрисой.

Для маленьких зрителей были организованы красочные фотозоны, угощения и памятные сувениры с изображением любимых Малышариков. Многие из гостей впервые смотрели кино на большом экране, поэтому было важно создать атмосферу праздника как для детей, так и их родителей.

«Малышарики. День рождения» – это семейный игровой фильм, приквел к оригинальному проекту «Малышарики». Режиссером картины выступила Оксана Бычкова («Нина» и «Питер FM»). За анимационную часть отвечает Катерина Савчук, которая участвовала в создании оригинального мультсериала «Малышарики». Фильм выполнен в технологии совмещения видеосъёмки и компьютерной анимации. В главных ролях: Елизавета Боярская (Мама) и Константин Хабенский (Папа).

В центре сюжета переезд Мамы и Папы в новый дом и подготовка к первому дню рождения их маленькой дочки — Малышки. В рабочей суете Папа приобретает в необычном магазине подарок, даже не заглянув в коробку. Оказывается, что внутри находятся ожившие миниатюрные игрушки – Малышарики. Пока родители заняты подготовкой к празднику, Малышарики потихоньку выбираются из коробки и отправляются в путешествие по квартире.

Саундтрек к фильму – «В комнате горит свет» исполнили Владимир Кристовский, солист группы Uma2rman и Марина Ланда, композитор проекта. Авторы музыки и слов: Марина Ланда и Сергей Васильев.

Генеральный партнёр премьеры — группа «Самолет».

Анастасия Комова, Бренд-директор «Самолет»:

Мы очень рады, что именно наш жилой квартал стал домом для всеми любимых Малышариков. Квартира-шоурум в «Большом Путилково», а также территория квартала с его современной архитектурой стали идеальной локацией для доброго сказочного фильма «Малышарики. День рождения». Нам удалось создать семейную атмосферу уюта и тепла и при этом передать миссию и ценности бренда «Самолет».