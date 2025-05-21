Диана Машкова: «Мы ищем ребенку приемную семью, а он говорит: «Хочу к родной маме»

В Общественной палате состоялся показ документального фильма о детях, попавших в учреждения для сирот при живых родителях.

19 мая в Общественной палате прошел показ документального фильма «Родные люди» — реальные истории семей, в которых дети попали в приюты и детские дома при живых родителях и после, при помощи специалистов, смогли вернуться домой.

С приветственным словом на мероприятии, организованном Общественным советом Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и АНО «Азбука семьи|, выступил руководитель Аппарата Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Алексей Газарян:

«Долгое время система во всех своих проявлениях, в основном, была ориентирована на поиск приемной семьи для ребёнка, долгое время специалисты государственного и негосударственного сектора свои усилия направляли в эту сторону, что благородно и важно, продвинуло нашу систему социальной защиты и жизнеустройства детей значительно вперед. Но время говорит о том, что есть ещё одна линия, ещё один сюжет, ещё один важный поворот — в сторону родной семьи. Оказывается, что в части случаев нельзя сказать, что все мосты сожжены, что нет возможности ситуацию восстановить. Более того, если мы прикладываем последовательные, совместные, комплексные усилия, то семья может выбираться из самых сложных обстоятельств и воссоединяться. Фильм «Родные люди» посвящен таким историям преодоления. И нам кажется важным, чтобы таких историй становилось больше, чтобы люди знали, что в нашей стране как в социальном государстве такая возможность есть. Да, это непросто, да, это истории преодоления, требующие больших усилий. И это небыстрые истории — движение в 1,5, 2, иногда и 3 года. Но это путь, который люди проходят ради детей, ради того чтобы снова быть вместе.

Верится, что пространство культуры, в том числе кино, — это то поле, на котором мы могли бы это воспринимать, обсуждать, репрезентовать и делать это пространством общественного, пространством нового понимания, поскольку долгое время мы эту область не видели».

«Мы ищем детям приемные семьи, а они говорят: «Мы хотим к родной маме, помогите маме». И мы поняли, что по-другому не можем», — поделилась Диана Машкова, основатель АНО «Азбука семьи», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, мама пятерых детей и автор фильма тем, что ее вдохновило на эту работу.

«На содержание одного ребенка в учреждении тратится около 100 тысяч рублей в месяц. Если бы многодетной маме оказывались услуги социального работника, няни и даже психолога, налогоплательщики потратили бы в 10 раз меньше. Около 80% детей могут избежать помещения в детские дома, если их родителям вовремя оказывать профессиональную помощь. Это уже доказано не только практикой, но и многими исследованиями. Уполномоченный при Президенте РФ Мария Алексеевна Львова-Белова недавно заявила, что «необоснованное нахождение детей в социальных учреждениях даже один день — это преступление против семьи и ребенка». Мы эту позицию глубоко разделяем и на собственном опыте работы убеждидись, что при комплексной поддержке (медицинской, социальной, психологической, юридической и так далее) семей в тяжелых кризисных ситуациях 92% детей смогут сохранить родные семьи и избежать сиротских учреждений», — подчеркнула Машкова.

Соавторы фильма

Татьяна Ермолаева, председатель АНО «Родные люди», руководитель направления клубов «Устойчивая семья»:

«Родители этих детей до сих пор были в тени. Скрыто за кадром очень важное: круглосуточное отчаяние и восстановление из руин при профессиональной уважительной помощи. Нашим героям я хочу выразить бесконечную благодарность за то, что они открыто рассказали о том пути, который прошли. Потому что они хотят, чтобы он был легче для других семей, которые попали в этот кризис».

Мария Залунина, руководитель направления «Корпоративная социальная ответственность» Национальной медиагруппы:

«Этот фильм полностью «выносила и родила» Диана. Она ходила по потенциальным партнерам, которые могли бы помочь. Но в итоге все снято только благодаря ее личным усилиям и ресурсам. Самое сложное сейчас в создании контента — это когда на него нет заказчика. Поэтому то, что Диана сделала, — это невероятно.

Историй разных семей было очень много. И это очень больно, каждая — кладезь откровений и открытий. Причиной изъятий детей из семьи нередко становится окружение: свекровь, соседи, которые позвонили, потому что шумно. Вместо того, чтобы помочь. И для меня ключевая мысль, которую нужно донести до общества: чтобы мы были менее равнодушными. Добрососедские семейные отношения, доброжелательность к многодетным семьям — это самое главное».

Продюсер, гендиректор «Окко», президент Всероссийского фестиваля детского и семейного кино «Медвежонок» Гавриил Гордеев:

«Этот проект нужен не только тем родителям и детям, которые испытывают проблемы. Это нужно всем. Фильмы и сериалы, которые становятся хитами, всегда несут в себе важную социально значимую миссию. И глядя на проект «Родные люди», хочется сказать, что проделана большая работа. И его создатели показали, что эта тема очень широкая и очень нужная. Хочется её продолжить в формате художественного произведения, потому что это самое эффективное. Когда мы делаем репортаж, документальную историю, мы все вовлекаемся, но для широкой аудитории тема остается узкой. Как только это становится развлекательным сериалом, мы намного больше начинаем влиять на широкую аудиторию.

Самая сильная функция детского и семейного кино — это функция воспитания. Потому что за счёт него мы все закладываем себе модель поведения. Если мы не видим её в собственной семье, то следующий по силе воздействия пример — это то, что мы видим в кино. Поэтому мы будем развивать эту историю. Но не каждый автор ещё может так вовлечься, поэтому нельзя просто нанять любого человека. Правильнее подходить с точки зрения погруженности в тему, даже, возможно, собственной истории. Уверен, есть авторы, у которых есть личные высказывания на эту тему, и их нужно найти.

Ещё один момент: говорить можно и нужно не только про драмы. Потому что комедийная составляющая с точки зрения терапевтического эффекта ещё сильнее.

Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете. Я вижу, как это меняет родителей. Вы подаете пример, в они становятся своеобразными амбассадорами этой программы, показывая другим родителям и своим детям, как нужно поступать».

Немного статистики

Сохранение и восстановление семей в клубах «Устойчивая семья»:

2706 детей из 2944 (92%), чьи родители проходили комплексную реабилитацию и сопровождение в клубах «Устойчивая семья», смогли сохранить свои семьи или вернуться в родные семьи из учреждений для сирот;

242 ребенка (8%) вернулись из учреждений;

2463 ребенка (84%) сохранили свои семьи.

Социальные изменения:

Участники клубов «Устойчивая семья» по итогам успешного освоения программы «Азбука счастливой семьи» (783 родителя из 1427 уже завершили этот курс) достигли следующих результатов:

Трудоустроились – 161 (21%);

Улучшилось материальное положение – 73 (9%);

Решили проблемы с жильём – 63 (8%);

Получили прямую помощь для детей – 58 (7%);

Решены вопросы по документам – 25 (3%);

Другое (в том числе, помощь в лечении для себя или ребенка с ОВЗ) – 27 (4%).

Улучшение семейных отношений

783 участника Клубов «Устойчивая семья» из 1427, которые уже освоили программу «Азбука счастливой семьи»:

Получили новые знания и умения для воспитания — 758 (97%);

Появилось больше понимания, желания и сил для воспитания без наказаний – 377 (48%);

Стало больше взаимопонимания в детско-родительских отношениях – 313 (40%);

Меньше агрессии, грубости, конфликтов в семье – 126 (16%);

Стало меньше непослушания, капризов ребёнка – 74 (9%);

Научились помогать ребёнку в преодолении опасного поведения (алкоголь, криминал) –24 (3%);

Изменений к лучшему в отношениях не отмечено – 12 (2%)

Фото © Михаил АЗАРЕНКОВ