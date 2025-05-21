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Домой366INFO.RUВыручка с книг о ChatGPT превысила один миллион рублей

Выручка с книг о ChatGPT превысила один миллион рублей

editor
By editor
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Книжный сервис Литрес проанализировал количество опубликованных произведений о ChatGPT и рост спроса на них за последнее время. За первые четыре месяца 2025 года выручка (во всех моделях монетизации) с книг по данной теме превысила один миллион рублей, а каталог вырос на 182% за 12 месяцев.

Выручка с книг о ChatGPT (во всех моделях монетизации – ppd, Абонемент, Подписка) с начала 2025 года превысила один миллион рублей, что на 578% больше, чем в первые четыре месяца 2024 года.

 В топ-3 по выручке в данной категории вошли электронная и аудиоверсия «ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга. Первая книга с готовыми промтами для ChatGPT и практическими кейсами их применения в работе» Дамира Халилова и «ChatGPT. Мастер подсказок, или Как создавать сильные промты для нейросети» Петра Панды и Арины Сычевой. Четвёртую строку рейтинга заняла «Разработка приложений на базе GPT-4 и ChatGPT. Интеллектуальные чат-боты, генераторы контента и многое другое (PDF + EPUB)» Оливье Келена и Мари-Алис Блете и закрывает рейтинг «Как устроен ChatGPT? Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей самой известной нейросети в мире» Стивена Вольфрама и «Нейросети ChatGPT и Midjourney дома и на работе. С лёгким доступом из России» Юрия Алексеевича Мирова.

«Интерес к языковым моделям GPT растёт день ото дня. Пользователи используют искусственный интеллект для самых разных задач, рабочих и личных. Сами модели тоже совершенствуются, возникают новые возможности, и здесь уже читателям пригождаются инструкции от опытных пользователей нейросетей. Например, самая популярная книга о ChatGPT Дамира Халилова не только знакомит с многообразием возможностей ИИ, но и предлагает большое количество промтов, полезных для всех, кто работает с текстами, презентациями, решает бизнес- и маркетинговые задачи. ChatGPT может быть полезен и для личного развития: помочь с выстраиванием здорового рациона, наладить режим работы и отдыха и даже выступить в роли психолога. Конечно, языковые модели GPT всё ещё совершенствуются, но и интерес пользователей, скорее всего, продолжит расти. А значит, будут появляться и новые книги о возможностях нейросетей, –
комментирует нон-фикшн-редактор Литрес Елена Тарасова.

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