Для творчества и самореализации нет границ - именно под таким девизом в историческом центре Москвы, на Старом Арбате, состоялось открытие нового сезона креативного пространства «KAPUSTA». Для гостей были организованы: необычный мастер-класс, игристое для блеска глаз и фирменные подарки. Переступив через порог, все гости погружались в атмосферу исцеляющего и таинственного звука ханга и тибетских чаш. Космические тембральные переливы заполнили помещение и обволакивали слушателей.

В этот вечер каждый мог проявить свою творческую натуру и создать необычный сувенир - витраж Тиффани из сухоцветов. Особого колорита пространству добавляли необычные композиции с цветной, краснокочанной и салатной капустой, которые выступали в качестве элементов декора.

«Каждый уголок в пространстве продуман до мелочей. Идеально для проведения мастер-классов и творческих встреч, лекций, презентаций и переговоров. «KAPUSTA» - это пространство для рождения нового», – говорит основательница креативного пространства «KAPUSTA» Ксения Бобрицкая.

Среди гостей вечера были замечены Женя Малахова, Маруся Михейчик, Лиза Гинзбург, Валерия Воронина, Дмитрий Нортман и другие медийные персоны.

Алёна Шоетова и Алексей Смолков

Анастасия Козырева и Ирина Искра

Валерия Воронина и Наталия Сапронова





Женя Малахова

Ксения Бобрицкая

Лиза Гинзбург

Кэти Ханг

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