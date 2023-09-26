Михаил Юсупов и Нина Кухтевич на открытии выставки

В залах Союза художников России в Новой Третьяковке работает выставка «Волшебный мир балета». В экспозиции представлены живопись, графика и бронзовые скульптуры на тему балета импрессиониста Михаила Юсупова и скульптора Нины Кухтевич.

Открытие выставки посетили: российский артист балета Сергей Филин, известная балерина и хореограф Софья Гайдукова, российский певец Прохор Шаляпин, шоумен и светский обозреватель Леван Тодуа, певица и актриса Анастасия Годунова, Член Союза писателей России Иван Зотчиков, актер театра и кино Кирилл Зайцев, руководитель «Столичного цеха деятелей культуры» Лев Ильич Ланцман и другие известные представитель искусств.

Балет – несомненно визитная карточка российской культуры. Этот утонченный особый вид искусства всегда вызывает чувство восхищения и продолжает покорять мир в разных жанрах. «Идея воплотить ярчайших представителей этого вида искусства была реализована в ретроспективе картин – Величайшие Балерины России, которая в свою очередь дала начало целому циклу балетных образов, представленных на выставке», – рассказывает Михаил Юсупов – академик Международной Академии Творчества, член Творческого союза художников России. Об уровне художественной культуры Михаила Юсупова можно судить хотя бы по тому, что работы автора находятся в частных коллекциях у Валерия Гергиева, Зураба Церетели, Ольги Любимовой и у ряда крупных бизнесменов и политиков в России и за рубежом.

Балерины Нины Кухтевич – российского скульптора, члена Московского Союза Художников, победителя и лауреата многочисленных международных конкурсов, дипломов и наград за участие на российских и международных выставках – это не конкретные образы, а воздушный и нежный типаж, который автор искала достаточно долго и смогла воплотить в бронзе. Графические работы скульптора навеяны посещениями спектаклей Большого и Мариинского театров – их также можно будет увидеть на выставке.

Актер театра и кино Кирилл Зайцев

Артист Прохор Шаляпин

Артист балета Сергей Филин и хореограф Софья Гайдукова

Актриса Анастасия Годунова

Писатель Иван Зотчиков

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