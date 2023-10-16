ПОЛЕ:ТЕЛО - это 5-недельная резиденция для артистов разных жанров, а также художников, саунд-дизайнеров, музыкантов и других творцов, которая осуществляется при поддержке Министерства Культуры Московской области и проходит в стенах Творческой Усадьбы «Гуслица».

В этом году лаборатория ПОЛЕ:ТЕЛО была посвящена исследованию снов, коллективного бессознательного и поэзии. В рамках лаборатории перформанса прошли обучающие лекции от Наталья Тарковской, Дениса Осокина, Петра Нестерова и со-творителей арт-резиденции и режиссеров Александры Зарахани и Михаила Хумма.

Итогом 5-недельной работы стал перформанс «эта Жизнь По», который был показан в дни празднования 11-летия арт-резиденции «Гуслица». Перформанс-альманах, перформанс-календарь. Записки сновидца, клочки бумаги, тайком пронесённые из Междумирья и спешно спрятанные в наволочку спектакля. Путешествие безумца по балконам разума в поисках причин жить.

Также открыта выставка, где представлено более 30 работ: инсталляции, интерактивные объекты, графика, фильмы, видео-эссе и фотоколлажи, артефакты спектакля «Эта жизнь По», элементы сценографии и поэзия предметов.

Выставка — отклик участников лаборатории театральных экспериментов ПОЛЕ:ТЕЛО 2023 на мир сновидений и лирику повседневности. Часть работ вдохновлена поэзией В. Хлебникова, А. Тарковского, Н. Гумилева, М. Волошина, Н. Тарковской и Д. Осокина.

Запланирова выпуск небольшого печатного издания, где будут опубликованы стихи и рассказы участников лаборатории «Поле:Тело 2023» и музыкально-поэтического альбома.

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