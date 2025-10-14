Оплата публикаций

Фестиваль российского кино прошел в пяти городах Сербии

editor
By editor
Russian film festival, Serbia, 2025. Фото © РОСКИНО
Russian film festival, Serbia, 2025. Фото © РОСКИНО

В Сербии завершил работу «Фестиваль российского кино Сербия 2025», организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Показы прошли сразу в пяти городах: Белграде, Нови-Саде, Пироте, Вране и Нише.

Сербская публика традиционно с большой теплотой принимала российские фильмы, и каждый показ превращался в праздник межкультурного общения.
Представить новинки отечественного кинематографа приехала творческая делегация из России: режиссеры Сергей Коротаев («В списках не значился»), Алексей Нужный («Бременские музыканты») и Юлия Бочарова («Июньская полынь»).

9 октября в Белграде состоялось торжественное открытие фестиваля. Со словами приветствия к гостям обратились Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова и заместитель директора Русского Дома в Сербии Кирилл Ромашкин. Они подчеркнули крепкую дружбу между Россией и Сербией и пожелали зрителям вдохновляющих эмоций от встречи с российским кино.

Символично, что в год 80-летия Победы фильмы открытия в Белграде и Нови-Саде были посвящены теме Великой Отечественной войны. В Белграде фестиваль открыл фильм Сергея Коротаева «В списках не значился» о героических защитниках Брестской крепости. В Нови-Саде зрители увидели документальную драму «Июньская полынь» Юлии Бочаровой — проникновенный рассказ о силе духа и детском мужестве во время войны.

Особое внимание зрителей привлекли творческие встречи с режиссерами. Публика активно задавала вопросы, делилась впечатлениями и благодарила авторов за искренние истории.

Всего за пять дней зрители увидели пять фильмов самых разных жанров — от военной драмы до комедии и анимации. Помимо «В списках не значился» и «Июньской полыни» в программу вошли яркая музыкальная сказка «Бременские музыканты», романтическая комедия «Страсти по Матвею» и полнометражный анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой».

