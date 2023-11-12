Эффективность протекционистских мер по поддержке виноделия обсудили на Втором Российском винодельческом форуме

Стратегическая сессия «От лозы до пробки. Практика и перспективы эффективной поддержки российского виноделия» состоялась в рамках РВФ.

Успехи и проблемы винодельческой отрасли были детализированы совместными усилиями представителей Минсельхоза, Минпромторга, Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками и Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР).

Руководитель, АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов отметил важность появления новых каналов продаж в том числе таких как винные ярмарки и фестивали, а также Всероссийская акция «Дни российских вин». Рост объемов производства вина, согласно данным Протасова, выглядит как 31,9 млн дал в 2017 г. против 60,7 млн дал в 2022 г., при этом ассортиментная матрица российского вина суммарно выросла с 900 sku (2019 г.) до 7000 sku (2022 г.). Исследования Роскачества также фиксирует изменение типа спроса – 66% покупателей планируют покупку вина заранее, 44% выбирают вино только определенного типа, что минимизирует фактор импульсивной покупки.

По словам заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Марины Афониной, за последние годы виноградарство и виноделие стало одним из наиболее активно развивающихся сегментов сельского хозяйства. При этом отрасль в связи с длинным инвестиционным циклом требует особенного внимания и поддержки со стороны государства. В прошлом году началась реализация федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Общий объем финансирования до 2030 года – более 27 млрд рублей. Также замминистра напомнила, что виноград и вино – это сельскохозяйственная продукция, поэтому для виноградарей и виноделов доступны и другие меры поддержки – льготное кредитование, капексы на питомники, гранты на развитие семейных ферм, развитие производства и агротуризма, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации.

Существенная часть выступлений касалась эффективности протекционистских мер, призванных защитить отечественных виноделов от давления импорта из недружественных стран. Согласно данным, которые привела начальник Аналитического управления Росалкогольтабакконтроля Полина Якуба, повышение пошлин привело к росту доли российской винодельческой продукции с 52,5% до 53,8% одновременно к росту цен на винодельческую продукцию российского происхождения. Доля рынка в сегменте до 300 р за литр с января по сентябрь 2023 года снизилась с 54% до 50,9% доля в сегменте с 300 до 1000 р выросла с 44,7 до 47,7%. Объем производства вина виноградного всех категорий в целом составил 62 млн дал с приростом к аналогичному периода прошлого года 6,7%: на долю отечественной продукции приходится 52,5% рынка, 32,4 млн дал 47,5% 29,6 млн дал. Объем розничной продажи за 10 месяцев составил 32,6 млн дал и остался на прежнем уровне к аналогичному периоду прошлого года.

Начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора в своем выступлении коснулся вопросов эффективности применения заградительных пошлин. Согласно данным ФТС, импорт за период январь-октябрь 2023 года составил 532, 4 тыс тонн и вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года (501,1 тыс тонн), тройка лидеров стран-импортеров осталась такой же, как и в прошлом году – Италия (30%), Грузия (17%) и Испания (13%). В то же время экспорт российского вина снизился с 2,8 тыс тонн до 1,4 тыс тонн за тот же период, 41% процент экспорта при этом приходится на Китай, на втором и третьем места Абхазия (40%) и Израиль (4%). Объем импорта из недружественных стран с августа по октябрь 2023 года сократился с 151 тыс тонн до 93 тыс тонн по сравнению к тем же периодом прошлого года, тогда как таможенные платежи выросли с 2,3 млрд руб до 8,4 млрд руб.

В качестве мер поддержки отрасли ФТС, по мнению Максима Чмора, могут быть рекомендованы тарифные льготы в отношении технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых в рамках инвестиционных проектов и освобождение от уплаты НДС в отношении ввозимого на территорию РФ технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ. Также Максим Чмора отметил необходимость продления эксперимента по маркировке алкогольной продукции на территории РФ, результаты которого он оценил как позитивные.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.