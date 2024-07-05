«Они потрясли мир. Рене Зеллвегер. Проклятие Бриджит Джонс»

Рене Зеллвегер прославилась на весь мир благодаря исполнению роли Бриджит Джонс – одинокой женщины за 30, которая пытается сбросить вес, избавиться от вредных привычек и найти любовь. Но кроме популярности, эта роль принесла самой актрисе немало проблем. После каждого фильма про Бриджит, жизнь самой Рене катилась в пропасть. На премьеры она приходила одна. Потому что во время съемок теряла возлюбленных. В какой-то момент роль начала разрушать артистку изнутри. Фанаты заговорили о проклятье «Бриджит Джонс».

Рене родилась в семье европейских эмигрантов. Отец перебрался в Америку из Швейцарии, мать – из Норвегии. Кроме дочери, у Зеллвегеров был еще старший сын, Эндрю. Красавец, спортсмен, гордость родителей. К Рене же мама с папой относились снисходительно. Девочка все детство пыталась выйти из тени брата – сначала, так же, как и он, занималась спортом. Потом, получив травму, постаралась пробиться в журналистику. Однако судьбоносным для нее стало решение Эндрю попробовать себя в качестве актера. Рене, привыкшая следовать за ним буквально по пятам, тут же отправилась в драмкружок. И через некоторое время уже получила свою первую рекламную съемку, а сразу за ней – эпизодическую роль в молодежной комедии.

Ее карьера рванула вверх после встречи с Мэтью Макконахи. На тот момент уже бывалый актер посоветовал Рене не терять время, снимаясь в проходных картинах, а лететь в Голливуд и идти на прослушивание к местным продюсерам. Привлекательную актрису с характерным прищуром глаз воротилы Фабрики грез заметили быстро.

Вместе с карьерой налаживалась и личная жизнь. На съемках картины «Я, снова я и Ирен», Зеллвегер познакомилась с актером Джимом Керри. Он уже был главным комиком Голливуда. Женщины таяли перед его обаянием. Не смогла устоять и Рене. Она еще не знала, что этот мужчина скрывает за маской весельчака. Керри не смог принять растущую популярность своей возлюбленной, начал ревновать ее к успеху. В итоге, пара распалась. И этот разрыв по времени совпал с выходом первой части «Дневников Бриджит Джонс». В дальнейшем актриса еще три раза примеряла на себя образ кинематографической простушки. И каждый раз эта роль разрушала ее личную жизнь. Дошло до того, что Рене в отчаянии едва не покончила с собой!

Сейчас у Рене новый возлюбленный. Их отношения начались с громкого скандала. И многие не верят в искренность его чувств к Рене. А главное — неизвестно чем обернется для актрисы очередная встреча с Бриджит Джонс. Недавно начались съемки четвертой части культового фильма. Ведь каждый раз, как Зеллвегер играет эту роль, ее личное счастье рушится.

Почему родители считали маленькую Рене дурнушкой, неудачницей и ни на что не способной? Из-за чего ей пришлось в юном возрасте идти работать в стриптиз-бар? Через какие испытания пришлось пройти артистке ради роли Бриджит Джонс? Правда ли этот образ стал для Зеллвегер роковым? Как эта роль разрушала браки артистки, и действительно ли повлияла на ее здоровье? Что за психологические проблемы появились у Рене после выхода фильма? Действительно ли Зеллвегер сделала пластическую операцию, чтобы не быть похожей на сыгранную ею героиню? Почему одна из богатейших кинодив одевается на распродажах и покупает продукты по акциям? Существует ли «проклятье Бриджит Джонс» на самом деле?