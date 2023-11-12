Фильм «Сказки Гофмана» примет участие в конкурсе Международного кинофестиваля в Индии IFFI

Фильм «Сказки Гофмана» режиссера Тины Баркалая и продюсера Екатерины Филипповой (Pan-Atlantic Studio) примет участие в конкурсе 54-го Международного кинофестиваля Индии IFFI (International Film Festival of India).

«Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым – единственный российский фильм-участник международного конкурса. Российская премьера «Сказок Гофмана» состоялась на кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», где удостоилась специального приза от телеканала «Россия 1» и стала фильмом открытия фестиваля. «Сказки Гофмана» - еще один яркий фильм от кинокомпании Pan-Atlantic Studio и продюсера Екатерины Филипповой.

«Нам очень приятно и важно, что дебютный фильм режиссера Тины Баркалая производства кинокомпании Pan-Atlantic Studio стал единственной картиной из России, отобранной в основной конкурс IFFI. Фестиваль проводится с 1952 года и традиционно ориентирован на большие режиссерские имена», – рассказала продюсер картины Екатерина Филиппова.

Международный кинофестиваль IFFI проводится с 1952 года и считается одним из главных киносмотров в Азии. Престижную награду фестиваля получали Никита Михалков (премия «За вклад в мировой кинематограф») и Андрей Звягинцев («Левиафан»). Почетными гостями в этом году станут голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас, удостоенный премии за выдающийся вклад в развитие мирового кинематограф 54-го кинофестиваля IFFI, и его жена – актриса Кэтрин Зета-Джонс.

«Международная секция крайне важна в этом году», – сообщил на пресс-конференции министр информации и по вопросам вещания южноазиатской республики Анураг Сингх Тхакур.

В международной секции 54-го Международного кинофестиваля IFFI будет представлено 198 фильмов, среди которых 13 мировых премьер, в основную конкурсную программу вошли 15 фильмов.

Главная героиня фильма – неприметная девушка Надежда Страхова. Надежда, как ни странно, замужем. Муж её, Виталик, провинциал, женился на бездетной Надежде ради московской прописки и типовой «хрущёвки» на окраине Москвы. Надежда работает на двух работах, чтобы содержать свою маленькую семью: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды её жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто оказывается из мира рекламы и кино. Он замечает, что у Надежды очень красивые руки с невероятной пластикой. Это неожиданно меняет жизнь Надежды самым радикальным образом.

Изображения — Pan-Atlantic Studio