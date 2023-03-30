Экскурсии по Грузии: самые известные и недооцененные достопримечательности

Тбилиси — красивый и уникальный город с богатой историей и культурой. Неудивительно, что он привлекает к себе огромное количество туристов, гостей. Лучший способ узнать о столице Грузии больше — заказать экскурсии по Тбилиси у профессионального гида. Они могут быть обзорными, с посещением определенных районов, на автотранспорте, пешие, групповые или индивидуальные.

Разновидности экскурсий по Тбилиси

Оказавшись в этом городе, сложно определиться с тем, чем заняться. Город удивляет яркими красками, своими рынками, магазинами сувениров. Отдельного внимания заслуживают винные погреба и национальная кухня, которая стала визитной карточкой Грузии. Существуют разные виды экскурсий по главному городу Сакартвело:

Осмотр архитектурных достопримечательностей. Город был основан в V веке и в нем сохранилось немало памятников, которые имеют историческую ценность. Они впечатляют своим великолепием, массивностью и величием.

Поездки к природным знаковым местам, которые находятся в окрестностях Тбилиси. Не секрет, что город уникален и радует красотой ландшафтов, которые складываются из вечнозеленых деревьев, озер, горных рек с водопадами и гор.

Гастрономические туры. Невозможно побывать в Тбилиси не отведать что-то из национальной кухни. Хачапури, хинкали, пхали, шкмерули — все эти блюда уже стали символом Грузии. Сложно будет устоять даже от запаха, не говоря от внешнего вида.

Увидеть и попробовать все это можно самостоятельно. Но маловероятно, что без сопровождения профессиональным гидом, вы сможете насладиться всей красотой грузинской столицы. Поэтому рекомендуется не экономить, а подобрать экскурсовода и интересную программу. На платформе Sputnik вы найдете сотни предложений.

Топ достопримечательностей Тбилиси

На самом деле в грузинской столице, что не строение или памятник, то обязательно знаковая достопримечательность. Поэтому во время поездки следует приготовиться к огромному количеству интересных мест. И любая прогулка превратится в настоящее путешествие. Среди известных достопримечательностей Тбилиси стоит выделить:

Цминда Самеба — главный православный храм Грузии, где проводятся службы, в том числе высшими иерархами и Патриархом грузинским. Впечатляет своим размахом, величием.

Канатная дорога в Тбилиси. Отличное место для прогулки и осмотра панорамы города. Цена проезда в одну сторону составляет около 1 доллара, но эмоции будет через край.

Крепость Нарикала построена больше 1500 лет прямо в отвесах скалы. Это уникальное фортификационное сооружение особенно прекрасно на закате и ночью, погружаясь в иллюминацию.

Статуя "Мать Картли" возвышается над грузинской столицей и является одним из ее символов. У статуи одна рука держит меч, чтобы встретить недругов, другая чашу для гостей и друзей.

Мост Мира над рекой Кура. Его строительство было завершено при Михаиле Саакашвили. Местные жители его не одобрили и даже планировали снести. Сегодня он один из символов столицы.

Конечно, одним списком достопримечательности Тбилиси просто не перечислить. К популярным местам также относится дворец Дареджан, парк Рике, церковь Метехи и многие другие. В городе органично сочетаются как постройки Средневековья, так и футуристические здания, возведенные уже в новое время.

Тбилиси, о котором знают немногие

Одна из причин заказать экскурсионный тур с гидом — возможность рассмотреть необычные места. В столице Грузии таковые имеются. Вышеуказанные достопримечательности часто на устах, о них подробно написано в альманахах. Однако есть знаковые места, о которых знают только посвященные. Например,

Особняк Сараджишвили. Он более известен как "Дом писателей". Это место, куда можно прийти за вдохновением, насладиться спокойной атмосферой, проникнуться культурой.

Аномальное место на горе Мтацминда. Здесь творится самая настоящая "магия". Авто с выключенным двигателем сам может катиться на подъеме. Говорят здесь сильное магнитное поле.

Мосты сквозь многоэтажные дома. Это необычное решение советских конструкторов, которые хотели решить проблему с постоянными подъемами по горной местности.

Кафе Rhea’s Squirrels - это место, где собираются люди с ограниченными возможностями. Отличное заведение, где можно найти единомышленников, завести новые знакомства.

Площадь "Революции Роз" - знаковое место для грузинского общества. Именно здесь началась современная история страны после совершенной революции против власти Шеварнадзе.

Тбилиси — уникальный город, который потрясает своей колоритностью. Отправляясь сюда, необходимо выделить не менее 3 дней на то, чтобы посмотреть достопримечательности. Впрочем, и их не хватит на полное знакомство со столицей Грузии. Но в сопровождении опытного экскурсовода, вы увидите самое интересное.

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