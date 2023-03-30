Экскурсии по Грузии: самые известные и недооцененные достопримечательности

Тбилиси — красивый и уникальный город с богатой историей и культурой. Неудивительно, что он привлекает к себе огромное количество туристов, гостей. Лучший способ узнать о столице Грузии больше — заказать экскурсии по Тбилиси у профессионального гида. Они могут быть обзорными, с посещением определенных районов, на автотранспорте, пешие, групповые или индивидуальные.
Разновидности экскурсий по Тбилиси
Оказавшись в этом городе, сложно определиться с тем, чем заняться. Город удивляет яркими красками, своими рынками, магазинами сувениров. Отдельного внимания заслуживают винные погреба и национальная кухня, которая стала визитной карточкой Грузии. Существуют разные виды экскурсий по главному городу Сакартвело:
- Осмотр архитектурных достопримечательностей. Город был основан в V веке и в нем сохранилось немало памятников, которые имеют историческую ценность. Они впечатляют своим великолепием, массивностью и величием.
- Поездки к природным знаковым местам, которые находятся в окрестностях Тбилиси. Не секрет, что город уникален и радует красотой ландшафтов, которые складываются из вечнозеленых деревьев, озер, горных рек с водопадами и гор.
- Гастрономические туры. Невозможно побывать в Тбилиси не отведать что-то из национальной кухни. Хачапури, хинкали, пхали, шкмерули — все эти блюда уже стали символом Грузии. Сложно будет устоять даже от запаха, не говоря от внешнего вида.
Увидеть и попробовать все это можно самостоятельно. Но маловероятно, что без сопровождения профессиональным гидом, вы сможете насладиться всей красотой грузинской столицы. Поэтому рекомендуется не экономить, а подобрать экскурсовода и интересную программу. На платформе Sputnik вы найдете сотни предложений.
Топ достопримечательностей Тбилиси
На самом деле в грузинской столице, что не строение или памятник, то обязательно знаковая достопримечательность. Поэтому во время поездки следует приготовиться к огромному количеству интересных мест. И любая прогулка превратится в настоящее путешествие. Среди известных достопримечательностей Тбилиси стоит выделить:
- Цминда Самеба — главный православный храм Грузии, где проводятся службы, в том числе высшими иерархами и Патриархом грузинским. Впечатляет своим размахом, величием.
- Канатная дорога в Тбилиси. Отличное место для прогулки и осмотра панорамы города. Цена проезда в одну сторону составляет около 1 доллара, но эмоции будет через край.
- Крепость Нарикала построена больше 1500 лет прямо в отвесах скалы. Это уникальное фортификационное сооружение особенно прекрасно на закате и ночью, погружаясь в иллюминацию.
- Статуя "Мать Картли" возвышается над грузинской столицей и является одним из ее символов. У статуи одна рука держит меч, чтобы встретить недругов, другая чашу для гостей и друзей.
- Мост Мира над рекой Кура. Его строительство было завершено при Михаиле Саакашвили. Местные жители его не одобрили и даже планировали снести. Сегодня он один из символов столицы.
Конечно, одним списком достопримечательности Тбилиси просто не перечислить. К популярным местам также относится дворец Дареджан, парк Рике, церковь Метехи и многие другие. В городе органично сочетаются как постройки Средневековья, так и футуристические здания, возведенные уже в новое время.
Тбилиси, о котором знают немногие
Одна из причин заказать экскурсионный тур с гидом — возможность рассмотреть необычные места. В столице Грузии таковые имеются. Вышеуказанные достопримечательности часто на устах, о них подробно написано в альманахах. Однако есть знаковые места, о которых знают только посвященные. Например,
- Особняк Сараджишвили. Он более известен как "Дом писателей". Это место, куда можно прийти за вдохновением, насладиться спокойной атмосферой, проникнуться культурой.
- Аномальное место на горе Мтацминда. Здесь творится самая настоящая "магия". Авто с выключенным двигателем сам может катиться на подъеме. Говорят здесь сильное магнитное поле.
- Мосты сквозь многоэтажные дома. Это необычное решение советских конструкторов, которые хотели решить проблему с постоянными подъемами по горной местности.
- Кафе Rhea’s Squirrels - это место, где собираются люди с ограниченными возможностями. Отличное заведение, где можно найти единомышленников, завести новые знакомства.
- Площадь "Революции Роз" - знаковое место для грузинского общества. Именно здесь началась современная история страны после совершенной революции против власти Шеварнадзе.
Тбилиси — уникальный город, который потрясает своей колоритностью. Отправляясь сюда, необходимо выделить не менее 3 дней на то, чтобы посмотреть достопримечательности. Впрочем, и их не хватит на полное знакомство со столицей Грузии. Но в сопровождении опытного экскурсовода, вы увидите самое интересное.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.